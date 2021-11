Italien vs. Schweiz, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe C der WM-Qualifikation treffen heute die beiden Anführer der Tabelle aufeinander. Der Gruppenerste Italien empfängt den Gruppenzweiten aus der Schweiz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Dritte Begegnung zwischen der italienischen und der Schweizer Nationalmannschaft im Kalenderjahr 2021! Nachdem die Italiener die Nati in der Gruppenphase der Europameisterschaft mit 3:0 besiegt hatten und das Hinspiel der WM-Qualifikation unentschieden endete, kämpfen die beiden Nachbarn in der Gruppe C der WM-Qualifikation weiterhin um den Gruppensieg und somit um die direkte Qualifikation für das Großereignis in Katar, das im November 2022 über die Bühne geht.

Italien vs. Schweiz, Übertragung, WM-Qualifikation: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Am heutigen Freitag, den 12. November, geht die Partie zwischen dem Tabellenführer Italien und dem punktgleichen Tabellenzweiten aus der Schweiz im Rahmen des 7. Spieltags über die Bühne. Im Stadio Olimpico in Rom, Italien, wird das Spiel um 20.45 Uhr angepfiffen.

© getty Italien und die Schweiz kämpfen um den ersten Platz in der Gruppe C.

Italien vs. Schweiz, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

DAZN besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte für so gut wie alle WM-Qualifikationsspiele. Lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft hat der Streamingdienst nicht im Angebot. Deswegen seht Ihr das heutige Länderspiel zwischen Italien und der Schweiz auch live und in voller Länge bei DAZN.

Die Übertragung für die Partie geht wenige Augenblicke vor Spielbeginn los, dabei meldet sich dann der Kommentator Carsten Fuß bei Euch.

Neben Italien vs. Schweiz seht Ihr heute außerdem auch die anderen sieben Qualifikationsspiele. Bis auf die Begegnung zwischen der Republik Moldau und Schottland (Anpfiff: 18 Uhr) gehen diese Partien allesamt um 20.45 Uhr los.

Musiala! Die jüngsten DFB-Torschützen seit BRD-Gründung © getty 1/26 Jamal Musiala ist mit seinem Tor in Nordmazedonien zum jüngsten DFB-Torschützen der Nachkriegsgeschichte avanciert. Nur Marius Hiller war 1910 noch jünger (17 Jahre, 241 Tage). Wir blicken auf das Ranking seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. © getty 2/26 Platz 25: ROBERT HUTH l Alter: 20 Jahre 10 Monate 11 Tage l Datum: 29.06.2005 l Confed Cup gegen Mexiko © getty 3/26 Platz 25: HANSI MÜLLER l Alter: 20 Jahre 10 Monate 10 Tage l Datum: 06.06.1978 l WM 1978 gegen Mexiko © getty 4/26 Platz 23: BASTIAN SCHWEINSTEIGER l Alter: 20 Jahre 10 Monate 7 Tage l Datum: 08.06.2005 l Freundschaftsspiel gegen Russland © getty 5/26 Platz 22: THOMAS MÜLLER l Alter: 20 Jahre 9 Monate l Datum: 13.06.2010 l WM 2010 gegen Australien © getty 6/26 Platz 21: PER MERTESACKER l Alter: 20 Jahre 8 Monate 17 Tage l Datum: 15.06.2005 l Confed Cup gegen Australien © imago images 7/26 Platz 20: WOLFGANG OVERATH l Alter: 20 Jahre 8 Monate 9 Tage l Datum: 07.06.1964 l Freundschaftsspiel gegen Finnland © imago images 8/26 Platz 19: HELMUT HALLER l Alter: 20 Jahre 8 Monate 2 Tage l Datum: 23.03.1960 l Freundschaftsspiel gegen Tschechien © getty 9/26 Platz 18: SEBASTIAN DEISLER l Alter: 20 Jahre 7 Monate 28 Tage l Datum: 02.09.2000 l WM-Qualifikation gegen Griechenland © imago images 10/26 Platz 17: HEINZ VOLLMAR l Alter: 20 Jahre 7 Monate 27 Tage l Datum: 23.12.1956 l Freundschaftsspiel gegen Belgien © getty 11/26 Platz 16: PAUL BREITNER l Alter: 20 Jahre 6 Monate 24 Tage l Datum: 29.03.1972 l Freundschaftsspiel gegen Ungarn © getty 12/26 Platz 15: ANDRE SCHÜRRLE l Alter: 20 Jahre 6 Monate 23 Tage l Datum: 29.05.2011 l Freundschaftsspiel gegen Unuguay © getty 13/26 Platz 14: FRANZ BECKENBAUER l Alter: 20 Jahre 6 Monate 12 Tage l Datum: 23.03.1966 l Freundschaftsspiel gegen die Niederlande © getty 14/26 Platz 13: THOMAS BERTHOLD l Alter: 20 Jahre 5 Monate 18 Tage l Datum: 30.04.1985 l WM-Qualifikation gegen Tschechien © getty 15/26 Platz 12: PHILIPP LAHM l Alter: 20 Jahre 5 Monate 17 Tage l Datum: 28.04.2004 l Freundschaftsspiel gegen Rumänien © imago images 16/26 Platz 11: OLAF THON l Alter: 20 Jahre 4 Monate 24 Tage l Datum: 24.09.1986 l Freundschaftsspiel gegen Dänemark © imago images 17/26 Platz 10: BERND SCHUSTER l Alter: 20 Jahre 4 Monate 21 Tage l Datum: 13.05.1980 l Freundschaftsspiel gegen Polen © getty 18/26 Platz 9: KAI HAVERTZ l Alter: 20 Jahre 3 Monate 28 Tage l Datum: 09.10.2019 l Freundschaftsspiel gegen Argentinien © getty 19/26 Platz 8: ULI HOENESS l Alter: 20 Jahre 2 Monate 24 Tage l Datum: 29.03.1972 l Freundschaftsspiel gegen Ungarn © getty 20/26 Platz 7: JULIAN DRAXLER l Alter: 19 Jahre 8 Monate 13 Tage l Datum: 02.06.2013 l Freundschaftsspiel gegen die USA © getty 21/26 Platz 6: KARIM ADEYEMI l Alter: 19 Jahre 7 Monate 18 Tage l Datum: 05.09.2021 l WM-Qualifikation gegen Armenien © getty 22/26 Platz 5: LUKAS PODOLSKI l Alter: 19 Jahre 6 Monate 17 Tage l Datum: 21.12.2004 l Freundschaftsspiel gegen Thailand © getty 23/26 Platz 4: MARKO MARIN l Alter: 19 Jahre 5 Monate 7 Tage l Datum: 20.08.2008 l Freundschaftsspiel gegen Belgien © imago images 24/26 Platz 2: CLAUS STÜRMER (rechts) l Alter: 19 Jahre 2 Monate 7 Tage l Datum: 16.10.1954 l Freundschaftsspiel gegen Frankreich © getty 25/26 Platz 2: MARIO GÖTZE l Alter: 19 Jahre 2 Monate 7 Tage l Datum: 10.08.2011 l Freundschaftsspiel gegen Brasilien © getty 26/26 Platz 1: JAMAL MUSIALA l Alter: 18 Jahre 7 Monate 15 Tage l Datum: 11.10.2021 l WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien

Italien vs. Schweiz, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

DAZN ist nicht der einzige Anbieter, bei dem Ihr Italien gegen die Schweiz live mitverfolgen könnt. SPOX tickert das Spiel - wie auch die restlichen Partien der heutigen WM-Qualifikation - live mit. Tore, Rote Karten, Elfmeter - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Italien vs. Schweiz.

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe C am 7. Spieltag