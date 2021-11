Am vorletzten Spieltag der Gruppe B treffen heute Abend Griechenland und Spanien in der WM-Qualifikation aufeinander. Alle Informationen zur Übertragung und darüber, wie Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

In der Qualifikation für die WM 2022 in Katar beginnt in dieser Woche der neunte Spieltag. Aufgrund von Verschiebungen im Spielplan und unterschiedlicher Gruppengrößen haben noch nicht alle Teams acht Partien absolviert. Für die heutigen Kontrahenten Griechenland und Spanien wird es das siebte Spiel in der Gruppe B sein.

Griechenland vs. Spanien, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Spiel zwischen Griechenland um Spanien findet am heutigen Abend, den 11. November, um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion OAKA Spirous Louis in Athen.

Für beide Teams kann am heutigen Tag nur der Sieg zählen. Der Gastgeber aus Griechenland befindet sich aktuell mit neun Punkten auf Platz drei Tabelle in Gruppe B. Das reicht Stand jetzt nicht aus, um sich für die WM in Katar zu qualifizieren. Dafür müssten die Griechen den heutigen Gegner aus Spanien noch überholen und dann die Playoffs bestreiten. Denn nur der Erste in der Gruppe qualifiziert sich direkt für die WM im nächsten Jahr. Dass Griechenland noch den ersten Platz in der Gruppe holt, ist nicht mehr möglich.

© getty Alvaro Morata schoss im Hinspiel das einzige Tor für die Spanier.

Das können aber noch die heutigen Gäste aus Spanien. Die sind aktuell Zweiter in der Gruppe B. Zwei Punkte liegen sie hinter Spitzenreiter Schweden. Doch am letzten Spieltag muss Schweden noch ein Mal gegen Spanien ran. Dort könnte Spanien dann die direkte Qualifikation sicherstellen. Dafür benötigen sie aber heute dringend Punkte gegen Griechenland.

Griechenland vs. Spanien, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Griechenland und Spanien wird heute Abend exklusiv bei DAZN gezeigt. Der Streamingdienst besitzt nämlich die umfangreichen Rechte zur Übertragung der WM-Qualifikation.

Das Spiel wird am heutigen Abend um 20.45 Uhr angepfiffen. DAZN zeigt die Partie live und in voller Länge. Die Partie kommentiert am heutigen Abend David Ploch.

Alternativ könnt Ihr die heutige Begegnung auch mit der DAZN-App sehen und somit das Spiel bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen. Auf der DAZN-App seht Ihr ebenfalls die Zusammenfassungen der anderen Begegnungen am heutigen Abend.

Dafür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Das kostet Euch 14,99 Euro im Monat, oder 149,99 Euro im Jahr.

Griechenland vs. Spanien, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos im Überblick

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Begegnung: Griechenland vs. Spanien

Griechenland vs. Spanien Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: OAKA Spirous Louis, Athen

OAKA Spirous Louis, Athen Gruppe: Gruppe B

Gruppe B Übertragung im TV und Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Griechenland vs. Spanien, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Für alle, die die heutige Begegnung zwischen Griechenland und Spanien nicht live im TV oder im Livestream bei DAZN sehen können, bieten SPOX einen ausführlichen Liveticker der Partie an.

Hier geht es zum Liveticker Griechenland - Spanien.

Griechenland vs. Spanien, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe B in der Übersicht