Im ersten Spiel des Tages empfängt die Auswahl Bosnien-Herzegowinas die Nationalmannschaft Finnlands. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt DAZN für 14,99/Euro abonnieren und damit das WM-Qualifikationsspiel Bosnien-Herzegowina vs. Finnland heute im Livestream verfolgen!

Der Kampf in Gruppe D um den zweiten Tabellenplatz geht weiter. Bosnien-Herzegowina und Finnland, die nur einen Punkt voneinander in der Tabelle trennen, treffen in einem höchst brisanten Match gegeneinander an. Das Hinspiel fand zwar keinen Sieger, sorgte mit vier Toren allerdings für viel Unterhaltung.

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Spieltag: 9. Spieltag (Gruppenphase)

9. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Samstag, 13. November

Samstag, 13. November Anstoß: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Austragungsort: Bilino Polje in Zenica

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Aus den vergangenen Spieltagen wissen es die meisten sicherlich schon: Bis auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft überträgt der Streaminganbieter DAZN alle Spiele der WM-Qualifikation. Doch wie kann sich die Spiele jetzt live anschauen?

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Livestream

Als exklusiver Übertragungspartner der UEFA geht, wenn Ihr Euch die Spiele der WM-Qualifikation anschauen wollt, kein Weg an DAZN vorbei. Ein Abonnement beim Livesport-Anbieter kostet derzeit 14,99€ pro Monat. Geld sparen könnt Ihr im Jahresabo; hier bezahlt Ihr einmalig 149,99€ für zwölf Monate - und damit 29,98€ weniger. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

Der Übertragungsbeginn wird nur wenige Minuten vor Beginn des Spiels um 15.00 Uhr stattfinden. Hier kommt Ihr direkt zum Stream.

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland, Übertragung: WM-Qualifikation heute im TV und Fernsehen

Da sich DAZN darauf konzentriert, Ihr Angebot im Livestream via Internet zur Verfügung zu stellen, wird es keine Möglichkeit geben, die Partie im TV und Fernsehen zu verfolgen.

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Nicht immer hat man die Möglichkeit, ein Spiel live zu sehen - doch für genau diese Fälle gibt es den SPOX-Liveticker. Updates im Minutentakt versorgen Euch mit den wichtigsten News zum Spiel. So verpasst Ihr garantiert nichts! Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker: Bosnien-Herzegowina vs. Finnland.

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bosnien-Herzegowina: Sehic - Stevanovic, Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Civic - Hadziahmetovic, Nalic, Kolasinac - Gojak, Dzeko, Prevljak

Sehic - Stevanovic, Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Civic - Hadziahmetovic, Nalic, Kolasinac - Gojak, Dzeko, Prevljak Finnland: Hradecky - Schüller, Ivanov, L. Väisänen, Granlund, Hämäläinen - Nissilä, Lod, Kamara - Jensen, Pukki

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe D

Platz Land Spiele Tore Punkte 1 Frankreich 6 8:3 12 2 Ukraine 7 9:8 9 3 Finnland 6 7:7 8 4 Bosnien-Herzegowina 6 8:7 7 5 Kasachstan 7 5:12 3

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Spielplan am heutigen Samstag