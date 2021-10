Andorra feiert höchsten Sieg der Länderspielgeschichte

Fußball-Zwerg Andorra hat den höchsten Sieg seiner Länderspielgeschichte gefeiert. Die Nummer 156 der FIFA-Weltrangliste gewann am Dienstag in der WM-Qualifikation das Auswärtsspiel in San Marino mit 3:0 (1:0). Andorra hatte zuvor in seiner Historie viermal mit 2:0 gewonnen, darunter das Hinspiel gegen San Marino.

Ricardo Fernandez sorgte mit seinem Tor zum 3:0 in der 89. Minute für den alleinigen Rekord. Nie zuvor hatte der krasse Außenseiter in der WM-Qualifikation sechs Punkte geholt. San Marino belegt in der Weltrangliste aktuell den 210. Platz.