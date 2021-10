In der WM-Qualifikation gastiert Norwegen in der Türkei. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie verfolgen könnt - egal ob live im TV, im Livestream oder im Liveticker.

In der Qualifikationsgruppe G kommt es am Freitagabend zu einem absoluten Topspiel: Die Türkei, aktuell mit elf Punkten auf Rang drei, empfängt die Gäste aus Norwegen, die einen Platz und zwei Zähler vor den Mond-Sternen liegen.

Es wird zudem das Debüt von Stefan Kuntz sein, der im September als Trainer der türkischen Nationalmannschaft übernommen hat.

Türkei vs. Norwegen: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Türkei vs. Norwegen wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Das Spiel wird live und exklusiv in voller Länge ab 20:45 Uhr von DAZN übertragen.

Die Streamingplattform zeigt alle Qualifikationsspiele für die WM 2022, außer den Partien der jeweils heimischen Nationalmannschaften. In Deutschland seht Ihr also bis auf die Spiele des DFB-Teams die komplette WM-Qualifikation live auf DAZN. Das gleiche Prinzip gilt für DAZN-Kunden in Österreich und der Schweiz, wo man zwar die Spiele des DFB, aber nicht das ÖFB-Team beziehungsweise die Nati live verfolgen kann.

Dazu zeigt DAZN auch fast alle Spiele der Champions League ab dieser Saison sowie alle Bundesligaspiele an Freitagen und Sonntagen. Für die Ligue 1, Primera Division und Serie hat DAZN die Exklusivrechte in Deutschland.

Den Titel "Netflix des Sports" erhält man jedoch nicht als reiner Fußballsender, stattdessen findet Ihr dort auch die NFL, NBA, MLB und NHL, Boxen, UFC, WWE, Wintersport, Motorsport, Reitsport, Extremsport, Tennis, Schach, Darts, Beachvolleyball, eSports, Handball und vieles mehr!

Türkei vs. Norwegen: WM-Qualifikation heute live: Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: WM-Quali

WM-Quali Datum: Freitag, 8. Oktober 2021

Freitag, 8. Oktober 2021 Zeit: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Stadion: Sükrü Saracoglu Stadion (Istanbul)

Türkei vs. Norwegen: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Für die Leute, die unterwegs sind oder das Spiel aus anderen Gründen nicht anschauen können, gibt es eine entspannte Alternative: den SPOX-Liveticker!

Hier geht's zum Liveticker Türkei vs. Norwegen.

Hier geht's zur Konferenz der WM-Quali am Freitag.

© getty Burak Yilmaz ist der Kapitän der Türkei.

Türkei vs. Norwegen: WM-Qualifikation heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Türkei: Bayindir - Celik, Ayhan, Demiral, Müldür - Ünder, Özdemir, Tufan, Calhanoglu - Yazici, Yilmaz

Bayindir - Celik, Ayhan, Demiral, Müldür - Ünder, Özdemir, Tufan, Calhanoglu - Yazici, Yilmaz Norwegen: Nyland - Pedersen, Hanche, Olsen, Strandberg - Meling, Berg, Thorsby, Thorstvedt - Ödegaard, Sörloth, Elyounoussi

Türkei vs. Norwegen: WM-Qualifikation heute live: Die aktuelle Tabelle der Gruppe G