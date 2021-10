Schweden vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der WM-Qualifikation trifft Schweden auf Kosovo. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie verfolgen könnt - egal ob live im TV, im Livestream oder im Liveticker.

Mit neun Punkten hat Schweden aktuell zwar vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Spanien, doch dafür weisen diese auch zwei Spiele weniger am Konto auf. Mit einem Sieg besteht somit weiter die Chance, die Gruppe zu gewinnen. Für den Kosovo ist es wohl die letzte Chance, um einen der ersten beiden Plätze zu ergattern. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf acht Punkte anwachsen.

Schweden vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream: Die Übertragung

Schweden vs. Kosovo wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Die Streamingplattform zeigt alle Qualifikationsspiele für die WM 2022, außer den Partien der jeweils heimischen Nationalmannschaften.

Dazu zeigt DAZN auch fast alle Spiele der Champions League ab dieser Saison sowie alle Bundesligaspiele an Freitagen und Sonntagen.

Den Titel "Netflix des Sports" erhält man jedoch nicht als reiner Fußballsender

Schweden vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute live: Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Datum: Samstag, 09. Oktober 2021

Samstag, 09. Oktober 2021 Zeit: 18:00 Uhr

18:00 Uhr Stadion: Friends Arena (Solna)

Schweden vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Schweden vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute live: Die Tabellensituation der Gruppe B

In ihrer WM-Quali-Gruppe stehen die Schweden erwartungsgemäß auf dem 2. Platz der Tabelle. Mit nur vier Spielen haben sie jedoch zwei Partien weniger absolviert als der derzeitige Tabellenführer Spanien. Sollten sie diese zwei Nachholspiele gewinnen können, würde man sich die Tabellenführung sichern. Schweden wird im Spiel gegen Kosovo daher doppelt motiviert sein, um einen Sieg zu holen. Immerhin konnten sie drei ihrer bisherigen vier Spiele für sich entscheiden. Einzig am letzten Spieltag musste man sich auswärts den Griechen geschlagen geben. Im direkten Duell gegen Spanien konnten sie sich sogar mit 2:1 durchsetzen. Schweden schaffte es somit, in jedem Spiel einen Treffer zu erzielen.

Im Gegensatz zum Gegner absolvierte der Kosovo bereits ein Spiel mehr und steht bei insgesamt fünf Spielen. Aus diesen bisherigen Partien sammelte das Team insgesamt vier Punkte. Auf den Drittplatzierten Griechenland fehlen ihnen aktuell nur zwei Punkte. Die Chancen auf einen Top Zweiplatz stehen mit fünf Punkten Rückstand auf Schweden nicht allzu gut. Eine Niederlage würde wohl bereits das Aus bedeuten, bei einem Sieg würde die Chance weiterleben. Positiv ist die Tatsache, dass sie ihren einzigen Sieg auswärts holten.