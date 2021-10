Lettland vs. Türkei: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Türkei steht unter Zugzwang: Platz drei nach sieben Spielen bedeutet das Ausscheiden! Gegen den Außenseiter aus Lettland sind drei Punkte deshalb verpflichtend. SPOX erklärt Euch, wo Ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

"Der deutsche Impfstoff hat nicht gewirkt" titelte die türkische Zeitung Fanatik nach dem etwas enttäuschenden 1:1 gegen die zweitplatzierten Norweger. Der ehemalige deutsche U21-Cheftrainer Stefan Kuntz hatte die Nationalmannschaft der Türkei nach der desaströsen 6:1-Niederlage gegen die Niederlande übernommen.

WM-Qualifikation: Lettland vs. Türkei heute im TV, Livestream und Liveticker

Nach sieben Spieltagen winkt die Türkei nun von Platz drei - da jedoch nur die Plätze eins und zwei weiterkommen, wäre das Team von Kuntz stand jetzt ausgeschieden.

Nach der Punkteteilung gegen die Skandinavier, die ohne Stürmerstar Erling Haaland auskommen mussten, flüchtete sich der Saarländer in Metaphern: "Wir hätten unseren türkischen Fans und allen anderen auch gerne einen Sieg geschenkt, um diese Pflanze der Hoffnung ein bisschen schneller wachsen zu lassen. Die ist jetzt noch ein bisschen klein."

Noch drei Spiele stehen in der Gruppenphase der WM-Qualifikation auf dem Plan, darunter jedoch ausschließlich Länder, die in der Tabelle unter den Türken stehen - sie müssen also auf einen Patzer Norwegens oder der Niederlande hoffen.

WM-Qualifikation: Lettland vs. Türkei heute live - Ort, Datum, Anstoß, Infos im Überblick

Wettbewerb: WM-Qualifkation

WM-Qualifkation Gruppe: Gruppe G

Gruppe G Spieltag: 8. Spieltag (Gruppenphase)

8. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Montag, 11. Oktober

Montag, 11. Oktober Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Daugava-Stadion in Riga (Lettland)

Daugava-Stadion in Riga (Lettland) Schiedsrichter: Andreas Ekberg (Schweden)

WM-Qualifikation: Lettland vs. Türkei heute im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung

Die Partie Lettland vs. Türkei wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein.

Was schon an den vergangenen Spieltagen galt, gilt auch nun wieder: Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte aller Spiele der WM-Qualifikation gesichert - mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft für deutsche Zuschauer. Das gleiche Prinzip gilt für DAZN-Kunden in Österreich und der Schweiz, wo man zwar die Spiele des DFB, aber nicht das ÖFB-Team respektive die Nati live verfolgen kann.

WM-Qualifikation: Lettland vs. Türkei heute im Livestream

Nach einem kurzen Vorbericht wird die Partie live und in voller Länger von DAZN übertragen. Durch die Partie wird Kommentator Oliver Forster führen.

Um diese und weitere Spiele anschauen zu können, wird ein laufendes DAZN-Abo vorausgesetzt.

WM-Qualifikation: Lettland vs. Türkei heute live im TV

Seit kurzem gibt es die Möglichkeit DAZN-Events auch im linearen TV zu verfolgen. Mit den Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 können nun auch all diejenigen ohne stabilen Internetzugang auf die breite Live-Sport-Palette zugreifen.

WM-Qualifikation: Lettland vs. Türkei heute im Liveticker

Wie immer bietet SPOX natürlich auch diesmal wieder die Option das Spiel im Liveticker zu verfolgen. Egal, ob Tore, Großchancen, Karten oder strittige Szenen - hier verpasst Ihr garantiert nichts.

Neben dem Liveticker des Einzelspiels können wir Euch auch den Konferenzticker ans Herz legen: Insgesamt elf Partien fließen hier ein, darunter auch das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien.

Hier geht's zum Liveticker Lettland vs. Türkei

Hier geht's zum Konferenzticker des achten Spieltags am Montag

WM-Qualifikation: Lettland vs. Türkei heute live - Die Tabelle in Gruppe G vor dem achten Spieltag

Platz Spiele Mannschaft Tore Punkte 1 7 Niederlande 23:6 16 2 7 Norwegen 13:6 14 3 7 Türkei 17:14 12 4 7 Montenegro 11:9 11 5 7 Lettland 7:11 5 6 7 Gibraltar 3:28 0

WM-Qualifikation: Lettland vs. Türkei heute live - letztes Aufeinandertreffen

Nach einem beeindruckenden Start in die WM-Qualifkation (4:2 vs. Niederlande, 3:0 vs. Norwegen) patzte die Türkei ausgerechnet am 3. Spieltag gegen Lettland. Das wilde Spiel (sechs Tore, sechs gelbe Karten) sollte der Anfang vom Ende des ehemaligen türkischen Trainer Günes Senol sein.

Türkei Lettland Gelbe Karten Söyüncü (55.), Ünal (89.), Türüc (90.+4) Kamess (68.), Emsis (71.), Fjodorovs (90.+1) Tore Karaman (2.), Calhanoglu (33.), Yilmaz (52.) Salvanieks (35.), Uldrikis (57.), Ikaunieks (79.) Endergebnis 3 3

WM-Qualifikation: Lettland vs. Türkei heute live - Das sind die Spiele am heutigen Montag