Andorra vs. England: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der WM-Qualifikation empfängt Andorra heute England. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Andorra und England heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Andorra vs. England - WM-Qualifikation heute live: Stadion, Datum und Anpfiff

Andorra gegen England steigt am heutigen Samstag, den 9. Oktober, um 20.45 Uhr im Comunal Stadion in Andorra al Vella. Die Begegnung ist Teil des 7. Spieltags der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Andorra vs. England - WM-Qualifikation heute live: Die Topspiele an Spieltag 7

Datum Uhrzeit Gruppe Heim Gast 09. Oktober 20.45 Uhr A Luxemburg Serbien 09. Oktober 20.45 Uhr F Färöer Österreich 09. Oktober 20.45 Uhr F Moldau Dänemark 09. Oktober 20.45 Uhr I Andorra England 09. Oktober 20.45 Uhr I Polen San Marino 09. Oktober 20.45 Uhr I Ungarn Albanien

Andorra vs. England: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das Spiel Andorra vs. England läuft heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen. DAZN überträgt das Duell live ab 20.45 Uhr. Dort seht Ihr alle WM-Qualifikationsspiele - bis auf die der deutschen Nationalmannschaft - live und exklusiv in voller Länge.

DAZN zeigt zudem die auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Ligue 1 und Serie A sowie zahlreiche Pokalwettbewerbe und Ligen aus Europa und der ganzen Welt.

Ebenfalls zum Angebot zählen unter anderem die US-Sportarten (NBA, MLB, NHL, NFL), Wintersport, Motorsport, Radsport, Extremsport, Tennis, Schach, Rugby, Darts, Boxen, UFC, Darts, WWE, Beachvolleyball, eSports und Handball.

DAZN ist kostenpflichtig: für ein Monatsabo zahlt Ihr 14,99 Euro, dieses Abo ist monatlich kündbar. Das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Andorra vs. England: WM-Qualifikation im Liveticker

Solltet Ihr kein DAZN-Abo haben, könnt Ihr mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX das Spiel trotzdem live verfolgen. Hier habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen oder dem Konferenzticker zur WM-Quali am heutigen Samstag, mit dem Ihr die sieben Parallelspiele um 20.45 Uhr verfolgen könnt.

Andorra vs. England - WM-Qualifikation heute live: Die Tabelle in Gruppe I

Sechs Spiele - Fünf Siege, eine Unentschieden: so lautet die Bilanz der Three Lions. Der Gegner aus Andorra konnte sich noch nie für eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft qualifizieren. Das letzte Aufeinandertreffen im September konnten die Engländer mit 4:0 für sich entscheiden. Vier Spiele vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Zweitplatzierten Albanien vier Punkte.