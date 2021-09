England vs. Andorra: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Leichtes Spiel dürften die Engländer im WM-Quali-Spiel gegen Andorra haben - zumindest auf dem Papier. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel zwischen England und Andorra heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

England vs. Andorra: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Es gibt in Deutschland nur eine Möglichkeit, das Spiel in der WM-Qualifikation zwischen England und Andorra live zu sehen: DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Partien live und in voller Länge mit Ausnahme der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Kurz vor Spielbeginn steht auf DAZN der Livestream zu England gegen Polen zum Abruf bereit.

England vs. Andorra - WM-Qualifikation heute live: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb : WM-Qualifikation

: WM-Qualifikation Datum : 05.09.2021

: 05.09.2021 Anpfiff : 18:00 Uhr

: 18:00 Uhr Ort: Wembley Stadium in London (England)

Wembley Stadium in London (England) Übertragung: DAZN

England vs. Andorra: WM-Qualifikation heute live im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr die Begegnung in schriftlicher Form verfolgen. Wir haben einen Liveticker zum Einzelspiel im Programm. Hier klicken.

Außerdem gibt es einen Konferenz-Ticker. Damit habt Ihr alle 14 parallel laufenden Spiele auf dem Schirm. Hier klicken.

England vs. Andorra: Voraussichtliche Aufstellungen

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Philips, Rice - Sterling, Mount, Grealish - Kane

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Philips, Rice - Sterling, Mount, Grealish - Kane Andorra: Gomes - San Nicolas, Garcia, Llovera, Alavedra - Martinez, Vieira

© getty Englands Kapitän Harry Kane ist bereit für das WM-Quali Spiel gegen Andorra.

England: Kapitän Kane bleibt bei den Spurs

Im Sommer hielten sich hartnäckig die Transfergerüchte um Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane. Am Ende blieb er doch bei den Tottenham Hotspur.

"Ich werde in diesem Sommer bei Tottenham bleiben und werde zu 100 Prozent darauf fokussiert sein, dem Team dabei zu helfen, erfolgreich zu sein", schrieb er in einem Statement auf Twitter.

Kane hatte zwischenzeitlich das Training bei den Spurs geschwänzt, lenkte am Ende aber ein.

WM-Qualifikation: Gruppe I mit England und Andorra

England hat bislang in der WM-Qualifikation eine weiße Weste. Die Briten gewannen alle vier Spiele bislang, am Donnerstag souverän mit 4:0 gegen Ungarn.

Andorra war am vergangenen Donnerstag ebenfalls erfolgreich. Gegen San Marino wurden die ersten Punkte eingefahren.