Niederlande vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am fünften Spieltag der WM-Qualifikation empfängt die Auswahl der Niederlande den Underdog aus Montenegro. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt - egal, ob im TV, Livestream oder Liveticker.

Niederlande vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute live: Die Übertragung

Lettland vs. Norwegen wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein.

Das Spiel wird live und exklusiv in voller Länge ab 20.45 Uhr von DAZN übertragen. Die Streamingplattform zeigt alle Qualifikationsspiele für die WM 2022, außer den Partien der jeweils heimischen Nationalmannschaften. In Deutschland seht Ihr also bis auf die Spiele des DFB-Teams die komplette WM-Qualifikation live auf DAZN. Das gleiche Prinzip gilt für DAZN-Kunden in Österreich und der Schweiz, wo man zwar die Spiele des DFB, aber nicht das ÖFB-Team beziehungsweise die Nati live verfolgen kann.

Dazu zeigt DAZN auch fast alle Spiele der Champions League ab dieser Saison sowie alle Bundesligaspiele an Freitagen und Sonntagen. Für die Ligue 1, Primera Division und Serie hat DAZN die Exklusivrechte in Deutschland.

Den Titel "Netflix des Sports" erhält man jedoch nicht als reiner Fußballsender, stattdessen findet Ihr dort auch die NFL, NBA, MLB und NHL, Boxen, UFC, WWE, Wintersport, Motorsport, Reitsport, Extremsport, Tennis, Schach, Darts, Beachvolleyball, eSports, Handball und vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat auf DAZN kostet das Monatsabonnement 14,99 Euro, das Jahresabo ist bei 149,99 Euro für zwölf Monate vergleichsweise etwas günstiger.

© getty Virgil van Dijk ist der Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft.

Niederlande vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute live: Die Übersicht

Datum: Samstag, 4. September

Anstoß: 20.45 Uhr

Stadion: Philips-Stadion in Eindhoven

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Gruppe: G

Runde: 5. Spieltag

Niederlande vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute live: Die Tabelle in Gruppe G

Die zehn europäischen Gruppensieger qualifizieren sich jeweils direkt für die Weltmeisterschaft. In den "Playoffs" treten später noch einmal die zehn Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppensieger der Nations League gegeneinander an - von den insgesamt zwölf Teilnehmern können allerdings nur drei das WM-Ticket lösen.

Nach nur sieben Punkten aus vier Spielen bleibt der Niederlande, um Trainer Louis Van Gaal nur eins: der Sieg. Underdog Montenegro spielt sowieso schon über den Erwartungen und dürfte mit einer Punkteteilung deutlich zufrieden sein.

Rang Team Spiele S U N Tore Punkte 1 Türkei 4 2 2 0 12:7 8 2 Niederlande 4 2 1 1 12:5 7 3 Montenegro 4 2 1 1 8:5 7 4 Norwegen 4 2 1 1 5:4 7 5 Lettland 4 1 1 2 7:8 4 6 Gibraltar 4 0 0 4 2:17 0

Niederlande vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Niederlande: Bijlow - de Ligt, van Dijk, de Vrij - van Aanholt, de Jong, de Roon, Dumfries - Wijnaldum - Malen, Depay

Bijlow - de Ligt, van Dijk, de Vrij - van Aanholt, de Jong, de Roon, Dumfries - Wijnaldum - Malen, Depay Montenegro: Mijatovic - Tomasevic, Savic, Vujacic, Marusic - Kosovic, Scekic - Haksabanovic, Vulaj, Ivanovic - Djurdjevic

Niederlande vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute live: Die Topspiele am 5. Spieltag

Der 5. Spieltag der WM-Qualifikation hat mal wieder einiges zu bieten. Insgesamt 25 Spiele finden verteilt über die Tage Samstag (04.09.) und Sonntag (05.09.) statt, wobei die 7-Spiele-Konferenzen an beiden Tagen um jeweils 20.45 Uhr die Höhepunkte darstellen.