Heute Abend treffen in der Gruppe B der WM-Qualifikation Kosovo und Spanien aufeinander.

Kosovo vs. Spanien: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der WM-Qualifikation treffen heute die kosovarische und die spanische Nationalmannschaft aufeinander. Dabei wollen die Spanier ihre Tabellenführung gegen Kosovo, die aktuellen den dritten Rang belegen, unbedingt verteidigen. Wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Kosovo vs. Spanien: WM-Qualifikation: Allgemeine Infos

Ort: Priština

Priština Stadion: Stadiumi Fadil Vokrri

Stadiumi Fadil Vokrri Anpfiff: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Datum: 08.09.2021

08.09.2021 Wettbewerb: WM-Qualifikation

Kosovo vs. Spanien: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Kosovo vs. Spanien ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Kosovo und Spanien könnt Ihr heute live auf DAZN mitverfolgen. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele der WM-Qualifikation sowie deren Highlights. Lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden nicht bei DAZN übertragen. DAZN hat auch die Champions League und vier der fünf europäischen Top-Ligen im Angebot.

Das Abonnement, welches monatlich kündbar ist, kostet euch 14,99 Euro. Bei einem Jahres-Abo kommt Ihr insgesamt billiger weg, da dieses 149,99 Euro kostet.

Kosovo vs. Spanien - WM-Qualifikation: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Kosovo: Murić - Aliti, Drešević, Hadergjonaj, Rrahmani - Vojvoda, Berisha, Halimi, Kastrati - Muriqi, Rashica

Murić - Aliti, Drešević, Hadergjonaj, Rrahmani - Vojvoda, Berisha, Halimi, Kastrati - Muriqi, Rashica Spanien: Simón - Azpilicueta, García, Gayà, Laporte - Soler, Llorente, Sarabia, Rodri - Ruiz, Torres

Kosovo vs. Spanien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

SPOX bietet für alle Fußballinteressierten, die das Spiel nicht im TV verfolgen können, eine Liveticker an. Hier geht's zum Liveticker.

Zudem bietet euch SPOX einen Liveticker zur Konferenz aller WM-Qualifikationsspiele. Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Kosovo vs. Spanien - WM-Qualifikation: Die aktuelle Tabelle der Gruppe B

Aktuell ist Spanien in der Gruppe B nach 5 Spielen Tabellenführer. Mit nur einem Punkt Abstand folgen die Schweden, die allerdings 2 Partien weniger absolviert haben. An dritter Stelle in der Gruppe B steht die kosovarische Nationalmannschaft bei aktuell vier Punkten aus vier Spielen. Auch die Griechen haben erst drei Partien absolviert und rangieren somit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das Schlusslicht der Gruppe B bildet Georgien, die aus 5 Spielen nur einen Punkt geholt haben.