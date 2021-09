Frankreich vs. Finnland: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Gruppe D am 6. Spieltag: Tabellenführer Frankreich empfängt den Zweiten Finnland. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt - egal, ob im TV, Livestream oder Liveticker.

Frankreich vs. Finnland: WM-Qualifikation heute live - Die Übersicht

Datum: Dienstag, 7. September

Anstoß: 20.45 Uhr

Stadion: Groupama Stadion in Lyon

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Gruppe: D

Runde: 6. Spieltag

Frankreich vs. Finnland: WM-Qualifikation heute live: Die Tabelle in Gruppe D

Nur zwei Siege aus insgesamt fünf Spielen sollte nicht den hohen Ansprüchen des Weltmeisters genügen. Gegen den Tabellenzweiten aus Finnland muss ein Sieg her. Die Skandinavier hingegen befinden sich bereits in einer komfortablen Position, mit guter Aussicht auf den Playoff-Platz.

Rang Team Spiele S U N Tore Punkte 1 Frankreich 5 2 3 0 6:3 9 2 Finnland 3 1 2 0 4:3 5 3 Ukraine 5 0 5 0 6:6 5 4 Bosnien-Herzegowina 3 0 2 1 3:4 2 5 Kasachstan 4 0 2 2 3:6 2

Frankreich vs. Finnland: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - die Übertragung des Länderspiels

Frankreich vs. Finnland: WM-Qualifikation heute live - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankreich: Lloris - Digne, Kimpembe, Zouma, Dubois - Rabiot, Tchouameni, Pogba - Coman, Martial, Griezmann

Lloris - Digne, Kimpembe, Zouma, Dubois - Rabiot, Tchouameni, Pogba - Coman, Martial, Griezmann Finnland: Hradecky - O'Shaughnessy, Arajuuri, Väisänen - Uronen, Taylor, Schüller, Valakari, Alho - Pukki, Pohjanpalo

Frankreich vs. Finnland: WM-Qualifikation heute live: Die Topspiele am 6. Spieltag