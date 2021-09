Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Fünfter Spieltag in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar: Das DFB-Team trifft am Sonntagabend auf Armenien. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zwar stand nach der Länderspiel-Premiere für Neu-Trainer Hansi Flick ein Sieg auf der Anzeigetafel, doch mit dem Ergebnis war auf deutscher Seite niemand so wirklich zufrieden. Gerade mal 2:0 gegen ein Land mit weniger als 40.000 Einwohnern? Kapitän Kimmich begründet das niedrige Ergebnis mit der defensiven Taktik des Gegners: "Das habe ich so auch noch nie erlebt. Klar haben schon viele Gegner gegen uns tief verteidigt, aber das war eine andere Hausnummer."

Heute kann es "Die Mannschaft" besser machen. In der heimischen Mercedes-Benz-Arena empfängt das Team von Hansi Flick die Auswahl Armeniens - den aktuellen Tabellenführer der Gruppe J. Um den ersten Platz zu erringen, ist ein Sieg also unausweichlich.

Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation heute live - Datum, Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Datum: Sonntag, 5. September

Anstoß: 20.45 Uhr

Schiedsrichter: William Collum (Schottland)

Stadion: Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Gruppe: J

Runde: 5. Spieltag

Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - die Übertragung des Länderspiels

Wie auch schon im Spiel gegen Liechtenstein, hat sich der Privatsender RTL auch diesmal wieder die exklusiven Übertragungsrechte gesichert. Der Übertragungsbeginn ist für 20.15 Uhr angesetzt, Anstoß ist eine halbe Stunde später um 20.45 Uhr.

Neben der Übertragung im TV ist es auch möglich die Partie zu streamen - jedoch nur kostenpflichtig. RTL-Streamingdienst TVNow bietet den exklusiven Livestream vom Fernsehsender an. Somit gibt es hier keine zeitlichen Abweichungen im Vergleich zum TV.

Deutschland vs. Armenien: Die aktuelle Tabelle in Gruppe J in der WM-Qualifikation

Rang Team Spiele S U N Tore Punkte 1 Armenien 4 3 1 0 6:2 10 2 Deutschland 4 3 0 1 7:2 9 3 Nordmazedonien 4 2 1 1 9:4 7 4 Rumänien 4 2 0 2 7:6 6 5 Island 4 1 0 3 4:8 3 6 Liechtenstein 4 0 0 4 1:12 0

Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation heute live: Neuer dabei, Müller raus

Wie schon in der ersten Partie der Länderspielpause gegen Liechtenstein wird Bayern-Star Thomas Müller auch in den beiden weiteren Spielen nicht verfügbar sein. Aufgrund einer Verletzung im Adduktorenbereich musste der Offensivmotor wieder abreisen. "Ein Novum, auf das ich gerne verzichtet hätte", ließ der 31-Jährige auf Instagram verlauten.

Torwart Manuel Neuer hingegen wird im Spiel gegen die ungeschlagenen Armenier wieder zurückerwartet. Im Auftakt gegen Liechtenstein hatte er noch aufgrund von Sprunggelenksproblemen gefehlt.

Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Für die Leute, die unterwegs sind oder das Spiel aus anderen Gründen nicht anschauen können, gibt es eine entspannte Alternative: den SPOX-Liveticker!

Hier werdet Ihr im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus der Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart) versorgt. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, die gesamte Action vom Samstag im Konferenzticker zur WM-Qualifikation zu verfolgen.

Deutschland vs. Armenien, WM-Qualifikation: Voraussichtliche Aufstellungen