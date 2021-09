Deutschland vs. Armenien im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen: Alle Informationen zur Übertragung des Länderspiels

Die Bundestrainer-Premiere für Hansi Flick ist in den Büchern. Mit einem knappen 2:0-Sieg über Zwergstaat Liechtenstein hat sich die DFB-Elf wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Heute Abend kann es "Die Mannschaft" besser machen: im Spiel gegen die Tabellenersten aus Armenien muss ein Sieg her. SPOX gibt Euch alle notwendigen Informationen rund um die Übertragung des Länderspiels.

Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation heute live - Alles, was Ihr zum Spiel wissen müsst

Am 1. August trat Ex-Bayern-Coach Hansi Flick offiziell den Posten als Trainer der deutschen Nationalmannschaft an. Am Donnerstag gab der 56-Jährige sein Debut an der Seitenlinie - ein Spiel, das die anfängliche Euphorie verstummen ließ.

Nur 2:0 gegen 40.000-Einwohnerland Liechtenstein ist zu niedrig, das war nach dem Spiel allen klar. Flick warb dennoch für Verständnis: "Es war ein Anfang. Wir wissen, dass wir einen Weg zu gehen haben, der etwas länger ist."

Am letzten Spieltag der Hinrunde kann und muss es die DFB-Elf besser machen. Gegner ist Armenien, die nach vier Spielen noch ungeschlagen auf Tabellenplatz eins verweilen.

Das fünfte Vorrundenspiel für Kimmich und Co. wird in der heimischen Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ausgetragen. Schiedsrichter William Collum soll die Partie planmäßig um 20.45 Uhr anpfeifen.

Deutschland vs. Armenien: Die aktuelle Tabelle in Gruppe J nach dem 4. Spieltag

Rang Team Spiele S U N Tore Punkte 1 Armenien 4 3 1 0 6:2 10 2 Deutschland 4 3 0 1 7:2 9 3 Nordmazedonien 4 2 1 1 9:4 7 4 Rumänien 4 2 0 2 7:6 6 5 Island 4 1 0 3 4:8 3 6 Liechtenstein 4 0 0 4 1:12 0

Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation heute live im Free-TV und Livestream - die Übertragung des Länderspiels

Fast alle Spiele der WM-Qualifikation zeigt der Streamingdienst DAZN, aber auch nur fast alle. Spiele der deutschen Nationalmannschaft gehören nicht dazu. Doch wo laufen die Spiele der DFB-Elf dann?

Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation heute live im Free-TV

Wie auch schon im Spiel gegen Liechtenstein, hat sich der Privatsender RTL auch diesmal wieder die exklusiven Übertragungsrechte gesichert. Deutschland vs. Armenien ist also im Free-TV verfügbar. Der Beginn der Vorberichterstattung wurde auf 20.15 Uhr terminiert, eine halbe Stunde später - also um 20.45 Uhr - wird die Partie schließlich angepfiffen.

Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation heute im Livestream

Neben der Übertragung im TV ist es auch möglich die Partie zu streamen. RTL's hauseigener Streamingdienst TVNow bietet den exklusiven Livestream vom Fernsehsender an. Somit gibt es hier keine zeitlichen Abweichungen im Vergleich zum TV. Im Gegensatz zur Übertragung im TV benötigt Ihr für den Livestream jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Der monatlich Preis für TVNow liegt bei 4,99 Euro. Davor könnt Ihr noch einen Gratismonat testen.

Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation - Highlights und Re-Live-Funktion auf DAZN

Falls Ihr Euch das Spiel nicht live anschauen könnt, hat die Streamingplattform DAZN zwei weitere Option parat: Re-Live und Highlights. Ab Sonntag 24 Uhr habt ihr die Wahl: entweder das Duell in voller Länge oder nur die wichtigsten Szenen. Klickt hier für den DAZN Gratismonat.

Deutschland vs. Armenien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Für die Leute, die keine Möglichkeit haben, das Spiel bei RTL oder TVNow zu verfolgen, gibt es eine entspannte Alternative: den SPOX-Liveticker!

Hier werdet Ihr im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus der Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart) versorgt. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, die gesamte Action vom Samstag im Konferenzticker zur WM-Qualifikation zu verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland vs. Armenien

Hier geht's zum Konferenzticker der WM-Qualifikation

DFB-Team: Der Kader für die Länderspielpause

Im 26-köpfigen Kader sind zum ersten Mal David Raum, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi mit dabei. Außerdem ist Marco Reus wieder zurück ins Team gekehrt.

Im ersten Spiel gegen Liechtenstein fehlten Torwart Manuel Neuer (Sprunggelenk) und Thomas Müller (Adduktoren) verletzungsbedingt. Während Müller abreiste und somit in den beiden kommenden Partien fehlen wird, wird Neuer schon gegen Armenien zurückerwartet.