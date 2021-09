Bosnien-Herzegowina vs. Kasachstan: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der WM-Qualifikation treffen heute Bosnien-Herzegowina und Kasachstan aufeinander. Wie Ihr das Spiel in der Gruppe D live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Abonniert DAZN und schaut Euch das WM-Qualifikationsspiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Kasachstan im Livestream an!

Bosnien-Herzegowina vs. Kasachstan, WM-Qualifikation: Uhrzeit, Ort, Spielstätte

Das Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Kasachstan steigt am heutigen Dienstag, den 7. September. Gespielt wird in Bilino Polje in der bosnischen Stadt Zenica. Der Israeli Yigal Frid wird als Schiedsrichter für die Begegnung eingesetzt.

Bosnien-Herzegowina vs. Kasachstan: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Um das WM-Qualifikationsspiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Kasachstan live und in voller Länge verfolgen zu können, benötigt Ihr DAZN. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM-Qualifikation. Lediglich die Partien der deutschen Nationalmannschaft werden nicht auf DAZN gezeigt.

Ihr seid Fußball-Fans? Dann ist DAZN genau der richtige Anbieter für Euch. Der Streamingdienst zeigt neben Duellen aus der WM-Qualifikation nämlich auch die Serie A, Ligue 1, Primera Division und zahlreiche Bundesligaspiele. Zudem seht Ihr auch den Großteil der Champions League im Livestream bei DAZN.

Weitere Sportarten, die es beim "Netflix des Sports" zu sehen gibt, sind unter anderem die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Kampfsport, Radsport, Motorsport, Wrestling und Rugby.

Auf all diese Sportarten und Wettkämpfe könnt Ihr mit einem DAZN-Abonnement zugreifen. Dieses kostet im Monat 14,99 Euro, 149,99 Euro beträgt der Abopreis, der für ein Jahr fällig wird. Wer sich für die Jahresvariante entscheidet, spart im Jahr 29,89 Euro.

Bosnien-Herzegowina vs. Kasachstan: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Alle, die über kein DAZN-Abo verfügen, müssen trotzdem nicht auf Bosnien-Herzegowina gegen Kasachstan verzichten. SPOX tickert die Partie nämlich live und ausführlich für Euch mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Bosnien-Herzegowina vs. Kasachstan.

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe D im Überblick

Die beiden Nationen bilden in der Tabelle der Gruppe D den Letzten und Vorletzten. Kasachstan steht nach vier Spieltagen mit bloß zwei Punkten da, die Bosnier sind punktgleich, haben jedoch ein Spiel weniger absolviert.

Weltmeister Frankreich führt die Gruppe an, ist jedoch bei Weitem nicht dominant wie erwartet, mit nur zwei Siegen aus fünf Spielen.