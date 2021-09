In der WM-Qualifikation steht der 5. Spieltag auf dem Programm. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Albanien und Ungarn heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Albanien vs. Ungarn: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der WM-Qualifikation kommt es heute zum Aufeinandertreffen der albanischen und ungarischen Nationalmannschat. Wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Albanien vs. Ungarn - WM-Qualifikation: Allgemeine Infos

Ort: Elbasan

Elbasan Stadion: Elbasan Arena

Elbasan Arena Anpfiff: 18:00 Uhr

18:00 Uhr Datum: 05.09.2021

05.09.2021 Wettbewerb: WM-Qualifikation

Albanien vs. Ungarn: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Albanien vs. Ungarn ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Albanien und Ungarn könnt Ihr heute live auf DAZN mitverfolgen. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele der WM-Qualifikation sowie deren Highlights. Lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden nicht bei DAZN übertragen. DAZN hat auch die die Champions League und vier der fünf europäischen Top-Ligen im Angebot.

Das Abonnement, welches monatlich kündbar ist, kostet euch 14,99 Euro. Bei einem Jahres-Abo kommt Ihr insgesamt billiger weg, da dieses 149,99 Euro kostet.

Albanien vs. Ungarn - WM-Qualifikation: Die Topspiele am 5. Spieltag

Zur gleichen Zeit wie Albanien vs. Ungarn spielen unter anderem auch Spanien, Italien, England und Deutschland um einen Startplatz bei der WM 2022.

Datum Uhrzeit Gruppe Heim Gast 05. September 20.45 Uhr B Kosovo Griechenland 05. September 20.45 Uhr B Spanien Georgien 05. September 20.45 Uhr C Bulgarien Litauen 05. September 20.45 Uhr C Schweiz Italien 05. September 20.45 Uhr E Belarus Wales 05. September 20.45 Uhr E Belgien Tschechien 05. September 20.45 Uhr I England Andorra 05. September 20.45 Uhr I San Marino Polen 05. September 20.45 Uhr J Island Nordmazedonien 05. September 20.45 Uhr J Deutschland Armenien 05. September 20.45 Uhr J Rumänien Lichtenstein

Albanien vs. Ungarn: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht im TV mitverfolgen können, bietet SPOX einen Liveticker für die 90 Minuten an.

Hier geht's zum Liveticker Albanien vs. Ungarn.

© getty Albanien bejubelt einen Treffer.

Albanien gegen Ungarn, WM-Qualifikation: Gruppe I im Überblick

Derzeit steht Ungarn mit einem Punkt mehr vor Albanien in der Tabelle. Es geht also um den zweiten Platz und damit um die Verfolgung der Three Lions, die die Tabelle ungeschlagen anführen. Um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar kämpfen auch noch Polen, Andorra und San Marino.