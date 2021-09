Portugal vs. Irland: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Portugal um den kürzlich gewechselten Superstar Cristiano Ronaldo begegnet in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 heute Abend Irland. Hier erfahrt Ihr, wie sich die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Portugal vs. Irland, WM-Qualifikation: Anstoßzeit, Ort

Das Pflichtspiel nach seinem Wechsel von Juventus Turin zu Manchester United bestreitet Cristiano Ronaldo mit der portugiesischen Nationalmannschaft im Rahmen der Qualifikation zur WM 2022 - erst Mitte September geht es für den Superstar bei den "Red Devils" los.

Der Europameister von 2016 trifft am heutigen Mittwoch, den 1. September auf Irland. Anstoß ist um 20.45 Uhr, Schauplatz das Estadio do Algarve in Almancil nahe der portugiesischen Südküste.

Portugal vs. Irland: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird es das Duell zwischen den Portugiesen und den Iren nicht live zu sehen geben - was nicht heißt, dass es abgesehen davon auch nirgendwo anders läuft. Zurückgreifen könnt Ihr auf DAZN, das die 90 Minuten im Livestream überträgt.

Grundsätzlich lassen sich abgesehen von den Aufgaben der deutschen Nationalmannschaft alle Spiele der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar live bei dem Streamingdienst verfolgen.

DAZN kostet Euch 14,99 Euro im Monat, dieses Abo lässt sich jederzeit zum Ende Eures jeweiligen Monats kündigen. Wer sich sicher ist, für eine lange Zeit Kunde sein zu wollen, kann auch einfach gleich das Jahresabo erwerben. Rechnet man die monatlichen Beträge nämlich auf ein Jahr hoch, spart man etwas Geld. Das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Ein wichtiger Hinweis: Im September ist es noch möglich, die Plattform vorab 30 Tage lang kostenlos zu testen, ab Oktober aber nicht mehr. Jetzt besteht also die letzte Chance, sich das Testabo zu sichern, um unter anderem jede Menge Fußball live zu verfolgen.

Im Programm enthalten ist dabei neben der WM-Quali allen voran die Bundesliga und die Champions League, ebenso werden die Primera Division mit Real Madrid und dem FC Barcelona, die Serie A mit Juventus, Inter und AC Mailand und die Ligue 1 mit dem Starensemble von Paris Saint-Germain komplett ausgestrahlt.

Portugal vs. Irland: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Wie schlagen sich die Portugiesen gegen Irland? Knipst Ronaldo mal wieder? Fragen, deren Antworten Ihr live nicht nur bei DAZN bekommt, sondern auch hier bei SPOX. Mit dem Liveticker, den wir für Euch bereitstellen, wird Euch während der Partie nichts Wichtiges entgehen.

Portugal vs. Irland: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos

Begegnung: Portugal - Irland

Portugal - Irland Wettbewerb: Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022

Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 Gruppe: A

A Datum: 1. September 2021

1. September 2021 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Estadio do Algarve, Almancil

Estadio do Algarve, Almancil Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

WM-Qualifikation: Gruppe A mit Portugal

Es geht eng zu an der Spitze der Tabelle von Gruppe A. Sowohl Portugal als auch Serbien und WM-Gastgeber Katar stehen bei je sieben Zählern.

Portugal-Gegner liegt abgeschlagen auf dem vorletzten Rang, hat bis dato nämlich bloß einen Punkt einfahren können. Auch deshalb gehen die Iberer als Favorit in das direkte Duell.