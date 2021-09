Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am vierten Spieltag der WM-Qualifikation empfängt der amtierende Titelträger Frankreich die Auswahl Bosnien-Herzegowinas. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina, WM-Qualifikation: Anstoßzeit, Ort

Zwei Erfolge, ein Unentschieden: Bislang hat sich die französische Nationalmannschaft während der Qualifikationsphase zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar kaum eine Blöße gegeben. Hält der Ungeschlagenen-Trend an?

Der amtierende Weltmeister bekommt es am heutigen Mittwoch, den 1. September im Rahmen des vierten Spieltags der Quali mit Bosnien-Herzegowina zu tun. Auch aufgrund des Sechs-Punkte-Abstands in der Gruppe D sind die Rollen bei dem Aufeinandertreffen klar verteilt. Die Partie findet im Stade de la Meinau in Straßburg statt und wird um 20.45 Uhr angestoßen.

Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr die Pflichtaufgabe von Kylian Mbappe, Karim Benzema und Co. heute bei DAZN - und auch nur dort, denn eine Übertragung im Free- oder Pay-TV gibt es nicht.

Der Streamingdienst hält die Rechte an der Übertragung der WM-Qualifikationsspiele - mit Ausnahme der Partien der deutschen Nationalmannschaft - und geht mit seinem Livestream pünktlich zum Anstoß auf Sendung. Kommentiert werden die 90 Minuten von Ruben Zimmermann.

Schon mitbekommen? DAZN kostet ab dieser Saison nicht mehr 11,99, sondern 14,99 Euro. Für ein Jahresabo werden 149,99 statt 119,99 Euro fällig. Grund für diese Erhöhung ist wiederum die Erhöhung des Live-Angebots. So werden etwa ab sofort 106 Bundesliga- und 121 Champions-League-Partien live bei DAZN gezeigt. Man zahlt also mehr, bekommt aber auch mehr.

Wichtig zu wissen: Den Gratis-Probemonat gibt es nur noch im September! Danach streicht der Streamingdienst das Angebot, die Plattform erst einmal 30 Tage lang kostenlos und uneingeschränkt zu testen. Wer diese Möglichkeit wahrnehmen möchte, darf jetzt also nicht mehr zögern.

Neben der WM-Qualifikation, der Bundesliga und der Champions League sind unter anderem auch die Top-Ligen Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Programm enthalten. Über den Fußball seht Ihr zudem die NBA, die NHL, die MLB, die NFL sowie Motorsport, Tennis oder Boxen.

Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Wird Frankreich seiner Favoritenrolle gegen Bosnien-Herzegowina gerecht? Erfahren könnt Ihr das live auch bei SPOX. Wir bieten einen Liveticker an, der alles Wichtige schriftlich notiert.

WM-Qualifikation: Gruppe D

Frankreich führt das Klassement in Gruppe D derzeit recht klar mit einem Vier-Punkte-Polster auf die Ukraine an. Dahinter wiederum liegen Finnland, Bosnien-Herzegowina und Kasachstan dicht beieinander. Aber: Die letzten drei Nationen haben noch eine Partie weniger bestritten.