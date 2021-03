Auch am heutigen Sonntag finden Begegnungen bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 statt. SPOX gibt Euch einen Überblick, welche Duelle anstehen und wo sie im TV und Livestream übertragen werden.

Der Klubfußball ruht. Dennoch gibt es jede Menge Spiele, die auf dem Programm stehen. In Europa sind derzeit etliche Nationalmannschaften im Einsatz, um sich im Rahmen der Qualifikation ein Ticket für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu sichern.

WM-Qualifikation: Spiele heute

Auch am heutigen Sonntag, den 27. März kämpfen die Nationen um wichtige Punkte. 15 Begegnungen stehen insgesamt auf dem Tagesprogramm, darunter das Gastspiel der deutschen Nationalmannschaft in Rumänien.

Los geht es heute bereits um 15 Uhr mit dem Aufeinandertreffen zwischen Kasachstan und Frankreich, das nach dem 1:1 gegen die Ukraine nun erst recht zum Siegen verdammt ist. Vier Partien beginnen um 18 Uhr, die zehn übrigen Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Neben den Franzosen spielen heute unter anderem auch England, Spanien und Italien.

Eine Übersicht mit allen heutigen WM-Qualifikationsspielen:

Datum Anpfiff Heim Gast Gruppe So, 28. März 15.00 Uhr Kasachstan Frankreich D So, 28. März 18.00 Uhr Georgien Spanien B So, 28. März 18.00 Uhr Dänemark Moldawien F So, 28. März 18.00 Uhr Albanien England I So, 28. März 18.00 Uhr Armenien Island J So, 28. März 20.45 Uhr Kosovo Schweden B So, 28. März 20.45 Uhr Bulgarien Italien C So, 28. März 20.45 Uhr Schweiz Litauen C So, 28. März 20.45 Uhr Ukraine Finnland D So, 28. März 20.45 Uhr Österreich Färöer-Inseln F So, 28. März 20.45 Uhr Israel Schottland F So, 28. März 20.45 Uhr Polen Andorra I So, 28. März 20.45 Uhr San Marino Ungarn I So, 28. März 20.45 Uhr Nordmazedonien Liechtenstein J So, 28. März 20.45 Uhr Rumänien Deutschland J

WM Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

Abgesehen von der Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien überträgt DAZN heute jedes einzelne WM-Qualifikationsspiel live. Auf der Plattform des Streaminganbieters könnt Ihr dementsprechend je nach Eurem Gusto wählen, auf welches Duell Ihr Lust habt. Oder aber Ihr schaltet immer mal wieder um - alles möglich.

Wer bislang noch kein Abonnement bei DAZN hatte, kann den Dienst zunächst 30 Tage lang testen - kostenlos und uneingeschränkt. Soll es nach dem Probemonat mit einem kostenpflichtigen Abo weitergehen, kann bereits anfangs bei der Registrierung zwischen einem Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) und einem Jahresabo (119,99 Euro, einmalig) gewählt werden. Tipp: Rechnet man die monatlichen Beiträge auf ein Jahr hoch, spart Ihr mit dem Jahresabo im Endeffekt knapp 24 Euro.

Bei DAZN bekommt Ihr in Sachen Fußball live unter anderem auch die Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 mit Spitzenklubs wie Real Madrid, dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus Turin, AC und Inter Mailand zu sehen.

Ihr kommt aber nicht nur in den Genuss von Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Co., sondern seht bei DAZN auch US-Sport wie die NBA, NFL, NHL und MLB, dann auch noch Tennis, Motorsport, Handball, Boxen, Darts, Rugby oder MMA.

WM-Qualifikation heute im Liveticker

Ansonsten seid Ihr herzlich eingeladen, Euch die heutigen WM-Quali-Spiele mit diversen Livetickern von SPOX nicht entgehen zu lassen.