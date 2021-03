WM-Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

Am heutigen Donnerstag stehen wieder jede Menge Spiele in der WM-Qualifikation auf dem Programm. Welche Nationen im Einsatz sind und wo Ihr die Partien heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

WM-Qualifikation heute live: Die Spiele im Überblick

Am heutigen Donnerstag (25. März) sind unter anderem Deutschland und Österreich im Einsatz. Wie schon am vergangenen Mittwoch finden zwei Spiele um 18 Uhr statt, die restlichen Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen - alle Begegnungen im Überblick:

Datum Anpfiff Heim Gast 25. März 18.00 Uhr Israel Dänemark 25. März 18.00 Uhr Bulgarien Schweiz 25. März 20.45 Uhr Schweden Georgien 25. März 20.45 Uhr Schottland Österreich 25. März 20.45 Uhr Liechtenstein Armenien 25. März 20.45 Uhr Ungarn Polen 25. März 20.45 Uhr Andorra Albanien 25. März 20.45 Uhr Deutschland Island 25. März 20.45 Uhr Rumänien Nordmazedonien 25. März 20.45 Uhr Moldawien Färöer 25. März 20.45 Uhr Italien Nordirland 25. März 20.45 Uhr Spanien Griechenland 25. März 20.45 Uhr England San Marino

WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt mit Ausnahme der Partien der deutschen Nationalmannschaft alle WM-Qualifikationsspiele live in voller Länge. Die Spiele mit deutscher Beteiligiung könnt Ihr exklusiv bei RTL sehen. Zusätzlich bietet der Kölner Privatsender einen kostenpflichtigen Livestream via TVNOW an.

Die Spiele von Spanien, England, Italien, Österreich und Co. könnt Ihr somit ausschließlich bei DAZN sehen. Auch abseits der WM-Qualifikation hat der Streaminganbieter jede Menge Spitzenfußball im Programm.

DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Auch Fans des US-Sports (NBA, NFL, NHL, MLB), von Darts, Kampfsport (UFC, WWE, Boxen), Tennis und vielen anderen Sportarten kommen voll auf ihre Kosten.

Das Abonnement kostet Euch 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Vorher könnt Ihr das Angebot für einen Monat gratis testen.

WM-Qualifikation heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, am heutigen Donnerstag die WM-Qualifikation live vor den Bildschirmen zu verfolgen, kann auf die ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns könnt Ihr sämtliche Spiele in Textform verfolgen, darunter natürlich auch die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Island.

Hier geht's zur heutigen Tagesübersicht.

WM-Qualifikation: Termine und Spielplan

In dieser Länderspielpause finden zwei Spieltage statt. Zwischen März und November 2021 sind noch acht weitere Spieltage geplant.

Hier seht Ihr alle Termine im Überblick:

Spieltag: 25.-27. März 2021 Spieltag: 28.-30. März 2021 Spieltag: 4.-5. Juni 2021 Spieltag: 7.-8. Juni 2021 Spieltag: 2.-4. September 2021 Spieltag: 5.-7. September 2021 Spieltag: 7.-9. Oktober 2021 Spieltag: 10.-12. Oktober 2021 Spieltag: 11.-13. November 2021 Spieltag: 14.-16. November 2021

WM Qualifikation: Tabelle der Gruppe J mit Deutschland

Neben Island bekommt es Deutschland mit Armenien, Liechtenstein, Nordmazedonien und Rumänien zu tun.