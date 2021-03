Nach dem 0:3 gegen Schweden trifft Kosovo auf das nächste Schwergewicht in der WM-Qualifikation. Heute ist man in Spanien zu Gast. Wie Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Gratis-Probemonat bei DAZN sichern und die Qualifikationsspiele zur WM in Katar live und in voller Länge verfolgen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Spanien - Kosovo: WM Qualifikation heute live im TV und Livestream

Die Spiele ohne deutscher Beteiligung in der WM-Qualifikation sind in Deutschland nur bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hat damit alle Partien von Spanien und Kosovo in der Gruppe B im Angebot, dementsprechend auch das direkte Aufeinandertreffen am Mittwoch, 31. März, um 20.45 Uhr.

Den Streamingdienst könnt Ihr über euren Smart-TV, über verschiedene Konsolen (PS5, PS4, XBox etc.), über mobile Geräte (Handy, Tablet etc.) oder ganz einfach über Euren Browser abrufen. Um auf die Livestreams zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses kostet entweder monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro.

Neukunden können DAZN die ersten 30 Tage kostenlos testen. Damit habt Ihr Zugriff auf sämtlich Livestreams, die auf der Plattform zu finden sind. Diese reichen von Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A und Primera Division) über US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB) bis hin zu weiteren Sportarten (Handball, Darts, Tennis, UFC, Boxen und vieles mehr). Hinzu kommen viele Features rund um den Sport.

Jetzt hier den DAZN-Gratismonat sichern.

Spanien - Kosovo heute live: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Datum: 31. März 2021

Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Olimpico de la Cartuja in Sevilla (Spanien)

Olimpico de la Cartuja in Sevilla (Spanien) Übertragung: DAZN

WM-Qualifikation: Gruppe B mit Spanien und Kosovo

Durch das Remis gegen Griechenland zum Auftakt der WM-Qualifikation liegt Spanien nur auf Rang zwei in der Tabelle. Mit einem Sieg könnten die Iberer an Schweden vorbeiziehen. Das Team um Rückkehrer Zlatan Ibrahimovic hat am Mittwoch nämlich spielfrei.

Platz Verein Sp S U N Tore TD P 1 Schweden 2 2 0 0 4:0 +4 6 2 Spanien 2 1 1 0 3:2 +1 4 3 Griechenland 1 0 1 0 1:1 +0 1 4 Georgien 2 0 0 2 1:3 -2 0 5 Kosovo 1 0 0 1 0:3 -3 0

Spanien - Kosovo heute im Liveticker

Spanien gegen Kosovo könnt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Alle Tore, Karten, Wechsel und mögliche Aufreger entgehen Euch dort auf keinen Fall.

Spanien - Kosovo: Highlights auf DAZN und SPOX

Neben den Live-Übertragungen bietet DAZN auch die Spielzusammenfassungen an. Beim Streamingdienst stehen die Highlights kurz nach dem Abpfiff zum Abruf bereit.

Ebenfalls als Video hat SPOX die Spielzusammenfassungen. Diese sind ab 24 Uhr bei uns auf der Seite zu finden.

© getty Milot Rashica und der Kosovo mussten gegen Schweden eine 0:3-Niederlage hinnehmen.

WM Qualifikation heute live: Begegnungen am 31. März

In der Gruppe B wird neben der Partie Spanien gegen Kosovo heute noch eine weitere Begegnung ausgetragen. Dabei trifft Griechenland auf Georgien.