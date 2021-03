Kosovo - Schweden: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Die schwedische Nationalmannschaft um Superstar Zlatan Ibrahimovic wird in der WM-Qualifikation heute vom Kosovo herausgefordert. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Zlatan Ibrahimovic mit Schweden gegen Kosovo heute live sehen - jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat abschließen

Kosovo - Schweden: Termin, Spielort

Kann Superstar Zlatan Ibrahimovic seiner Nation erneut zu einem Sieg verhelfen? Schweden tritt am heutigen Sonntag, den 28. März in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 gegen die Auswahl des Kosovo an. Gespielt wird im Fadil-Vokrri-Stadion in der kosovarischen Hauptstadt Pristina, los geht es um 20.45 Uhr. Der ungarische Schiedsrichter Tamas Bognar leitet die Begegnung.

Die Skandinavier sind am vergangenen Donnerstag erfolgreich in die WM-Quali gestartet, haben Georgien 1:0 besiegt. Milan-Star Ibrahimovic, mit 39 Jahren noch mal in die Landesauswahl der Schweden zurückgekehrt, stand in der Startelf und bereitete in der 35. Minute den Siegtreffer von Viktor Claesson (FK Krasnodar) vor.

Die Kosovaren sind in Gruppe B als einzige der insgesamt sechs Mannschaften bis dato noch nicht zum Einsatz gekommen. In der Gruppe befinden sich noch Spanien, Griechenland und das bereits erwähnte Georgien.

Kosovo - Schweden: WM-Qualifikation im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem Kosovo und Schweden könnt Ihr heute live verfolgen. DAZN besitzt für den Großteil der Qualifikationsspiele zur WM 2022 die Übertragungsrechte und strahlt dementsprechend auch dieses Duell live aus.

Falls Ihr bislang noch keine Kunden bei DAZN gewesen seid, könnt Ihr das dortige Angebot erst einmal 30 Tage uneingeschränkt kostenlos testen. Nach dem Gratis-Probemonat habt Ihr die Wahl: Wollt Ihr DAZN weiterhin nutzen und damit einhergehend ein kostenpflichtige Abonnement abschließen? Zwei Modelle stehen zur Auswahl: Bei einem Monatsabo zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro, bei einem Jahresabo 119,99 Euro.

Geboten bekommt Ihr bei DAZN live neben der Champions League auch die Europa League, die Freitagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 sowie internationale Pokal-Wettbewerbe. Über den Fußball hinaus bietet der Streamingdienst Euch US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Handball, Boxen, Motorsport, Wintersport, Darts, MMA, Rugby und noch mehr an.

Kosovo - Schweden: WM-Qualifikation im Liveticker

Kosovo gegen Schweden könnt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Trifft Ibrahimovic? Fallen überhaupt Tore? Das und alles mehr - Karten, Wechsel, mögliche Aufreger - entgeht Euch dort auf keinen Fall.

Kosovo - Schweden: Voraussichtliche Aufstellungen

Kosovo: Ujkani - Hadergjonaj, Vojvoda, Dresevic, Aliti - Berisha, Kryeziu - Rashica, Celina, Zeneli - Muriqi

Ujkani - Hadergjonaj, Vojvoda, Dresevic, Aliti - Berisha, Kryeziu - Rashica, Celina, Zeneli - Muriqi Schweden: Nordfeldt - Lustig, Lindelöf, Helander, Augustinsson - Kulusevski, Larsson, Olsson, Claesson - Ibrahimovic, Isak

