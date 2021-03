Topspiel in Gruppe I der WM-Qualifikation. England und Polen stehen sich heute gegenüber. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream sowie zum Liveticker.

Ausgewählte Länderspiele, Nations-League-Partien und WM-Quali-Begegnungen live verfolgen: Jetzt den DAZN-Probemonat sichern.

England - Polen: WM Qualifikation heute live im TV und Livestream

Es gibt in Deutschland nur eine Möglichkeit, das Spiel in der WM-Qualifikation zwischen England und Polen live zu sehen: DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Partien live und in voller Länge mit Ausnahme der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Kurz vor Spielbeginn steht auf DAZN der Livestream zu England gegen Polen zum Abruf bereit. Kommentiert wird die Begegnung von Uli Hebel. Ihn assistiert Experte Ralph Gunesch.

Um das umfangreiche DAZN-Programm abrufen zu können, müsst Ihr im Besitz eines Abos sein. Auch potenzielle Neukunden können sich das Spiel heute live ansehen - DAZN gibt nämlich jedem die Möglichkeit, das Programm 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Nach dem Probemonat beläuft sich der Preis auf wahlweise 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

England - Polen heute live: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Datum: 31. März 2021

Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Wembley Stadium in London (England)

Wembley Stadium in London (England) Übertragung: DAZN

WM-Qualifikation: Gruppe I mit England und Polen

In der Gruppe I thront England nach zwei Siegen an der Spitze. Zuletzt besiegte das Team um Kapitän Harry Kane Albanien mit 2:0 (die Highlights im Video).

Die Polen gewannen gegen Andorra klar mit 3:0. Beim Auftakt gegen die Ungarn kamen sie jedoch nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus, weshalb sie bereits zwei Zähler hinter England in der Tabelle liegen.

Platz Verein Sp S U N Tore TD P 1 England 2 2 0 0 7:0 +7 6 2 Polen 2 1 1 0 6:3 +3 4 2 Ungarn 2 1 1 0 6:3 +3 4 4 Albanien 2 1 0 1 1:2 -1 3 5 Andorra 2 0 0 2 0:4 -4 0 6 San Marino 2 0 0 2 0:8 -8 0

England - Polen heute live im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr die Begegnung in schriftlicher Form verfolgen. Wir haben einen Liveticker zum Einzelspiel im Programm. Hier entlang.

Außerdem gibt es einen Konferenz-Ticker. Damit habt Ihr alle 14 parallel laufenden Spiele auf dem Schirm. Hier entlang.

England - Polen: Highlights auf DAZN und SPOX

Ihr habt die Partie komplett verpasst? Dann schaut Euch die Highlights an. Diese gibt es ebenfalls bei DAZN. Kurz nach Abpfiff hat sie der Streamingdienst online.

Bei SPOX müsst ihr bis 24 Uhr warten. Dann haben auch wir die Spielzusammenfassungen der WM-Qualifikationsspiele bei uns auf der Seite.

© getty Lewandowski musste gegen Andorra nach gut einer Stunde ausgewechselt werden.

England - Polen heute live: Robert Lewandowski fällt aus

Die polnische Nationalmannschaft bezahlte den Sieg gegen Andorra teuer. Kapitän Robert Lewandowski musste verletzt ausgewechselt werden.

Der Stürmer des FC Bayern kann gegen England nicht mitwirken. Er reiste bereits vom Lager des Nationalteams ab, er zog sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zu und wird vier Wochen ausfallen.

WM Qualifikation heute live: Begegnungen am 31. März