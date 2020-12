WM-Qualifikation für die Endrunde 2022 in Katar: Die Auslosung heute im Liveticker

Die WM-Endrunde steigt 2022 in Katar, heute steht die Auslosung der europäischen Qualifikationsgruppen für die Wüsten-Weltmeisterschaft an. Hier könnt Ihr die Ziehung im Liveticker verfolgen.

WM-Quali für Katar: Die Auslosung heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Kurz zum Modus: Es gibt sechs Töpfe, in den ersten fünf Töpfen befinden sich zehn Mannschaften, in Topf 6 lediglich fünf Mannschaften. Aus diesen Töpfen werden insgesamt zehn Gruppen gezogen. Nur die jeweiligen Gruppensieger sind sicher bei der WM dabei, die Gruppenzweiten müssen in einer zusätzlichen Qualifikationsrunde um ihr Ticket kämpfen.

Vor Beginn: Als Losfeen agieren zwei alte Bekannte, Rafael van der Vaart und Daniele De Rossi werden sich die Ehre geben.

Vor Beginn: Los geht es heute um 18 Uhr im Schweizerischen Zürich.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der WM-Auslosung für die Endrunde 2022 in Katar.

WM-Quali für Katar 2022: Die Lostöpfe der Auslosung

Topf 1 : Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, Deutschland , Niederlande

: Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, , Niederlande Topf 2 : Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Österreich, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien

: Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Österreich, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien Topf 3 : Russland, Ungarn, Irland, Tschechien, Norwegen, Nordirland, Island, Schottland, Griechenland, Finnland

: Russland, Ungarn, Irland, Tschechien, Norwegen, Nordirland, Island, Schottland, Griechenland, Finnland Topf 4 : Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Belarus, Georgien, Luxemburg

: Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Belarus, Georgien, Luxemburg Topf 5 : Armenien, Zypern, Färöer, Aserbaidschan, Estland, Kosovo, Kasachstan, Litauen, Lettland, Andorra

: Armenien, Zypern, Färöer, Aserbaidschan, Estland, Kosovo, Kasachstan, Litauen, Lettland, Andorra Topf 6: Malta, Moldau, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino

WM-Quali heute live im TV und Livestream

Die Auslosung könnt Ihr auch live im TV und Livestream verfolgen, hier ist Sky Sport News HD Eure Anlaufstelle.

Moderator Gregor Teicher und Kommentator Kai Dittmann verfolgen das Event kostenfrei für Euch.

Die Termine bis zur WM 2022 in Katar