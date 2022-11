WM 2022: Argentinien schießt sich warm - Kroatien siegt dank Andrej Kramaric

Der zweimalige Weltmeister Argentinien reist mit einem klaren Sieg im Gepäck zur WM nach Katar.

Angeführt von Doppelpacker Angel Di Maria (25./36.) gewann die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni bei den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 5:0 (4:0). Julian Alvarez (17.), Kapitän Lionel Messi (44.) und Joaquin Correa (60.) erzielten die weiteren Treffer. Exequiel Palacios von Bundesligist Bayer Leverkusen saß 90 Minuten auf der Bank.

Der aktuelle Südamerika-Champion trifft bei der WM zum Auftakt am 22. November in Gruppe C auf Saudi-Arabien. Weitere Gegner sind Mexiko und Polen.

Vize-Weltmeister Kroatien hat die Generalprobe gegen Saudi-Arabien 1:0 (0:0) gewonnen. Den entscheidenden Treffer der Partie in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad erzielte Bundesliga-Profi Andrej Kramaric von der TSG-Hoffenheim auf Vorarbeit von Real Madrids Superstar Luka Modric (82.).

Kroatien steigt am 23. November gegen Marokko ins Turnier ein. Weitere Gegner in der Gruppe F sind Kanada und Belgien. Saudi-Arabien startet bereits am Tag zuvor gegen Südamerikameister Argentinien in die WM und trifft in den weiteren Spielen der Gruppe C auf Mexiko und Polen.

WM 2022: Tunesien gewinnt Generalprobe

Mit Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln in der Startelf hat Tunesien seine WM-Generalprobe gewonnen. Der Afrikameister von 2004 besiegte in ar-Rayyan/Katar Iran mit 2:0 (0:0). Naim Sliti (86., Elfmeter) und Ali Abdi (90.) erzielten die Treffer.

Tunesien startet am 22. November gegen Dänemark in die WM. Weitere Gegner in der Gruppe D sind Titelverteidiger Frankreich und Australien. Die Iraner beginnen das Turnier am 21. November gegen England. Die USA und Wales komplettieren die Gruppe B.