Bald beginnt die Fußball-WM 2022 in Katar. Zur Einstimmung auf das Großereignis zeigen wir Euch Bücher, in denen Ihr wichtige Infos und interessante Fakten und Stories zu Weltmeisterschaften erfahrt.

Mit der Weltmeisterschaft 2022 in Katar (20. November bis 18. November) steht uns in diesem Jahr noch ein Großereignis bevor. 32 Nationalteams spielen in dem Wüstenstatt um den Titel. Deutschland gehört zum erweiterten Favoritenkreis.

Ein wichtiges Nachschlagewerk mit Informationen, Geschichten, Daten und vielem mehr zur WM 2022 und vergangenen Weltmeisterschaften sind nach wie vor Bücher.

SPOX stellt Euch einige WM-Bücher vor, die Ihr bei Amazon käuflich erwerben könnt. Einfach auf den Titel des jeweiligen Buchs klicken.

Fußball-WM: Bücher über die Weltmeisterschaften

FIFA FUSSBALL WELTMEISTERSCHAFT: In diesem Almanach findet Ihr alle Spielen, Ergebnissen, Statistiken, Daten, Logos, Maskottchen und Kuriositäten aller Weltmeisterschaften von Uruguay 1930 bis heute.

Unnützes Fußball-WM-Wissen: SPOX -Chefredakteur Filipo Cataldo liefert Euch in seinem Buch die kuriosesten Fakten rund um das beliebteste Sportereignis der Welt. Sei es zum reinen Zeitvertreib, am Stammtisch oder beim exzessiven Fußballstreaming mit den Kumpels - Unnützes Fußball-WM-Wissen vereint die verblüffendsten Fakten zum Megaspektakel, die jeder echte Fan draufhaben sollte.

Spielball der Scheichs: Jakob Krais blickt in diesem Buch intensiv und detailliert auf den arabischen Fußball und die WM 2022 in Katar.

Katar - Der Wüstenstaat und die Fußball-Weltmeisterschaft: Das Buch von Olaf Jansen ist eine gute Vorbereitung auf das größte Turnier des Fußballs weltweit. Es informiert unter anderem über Kultur und Geschichte Katars, beinhaltet Reisetipps für Touristen und interessante Interviews.

Auf der Suche nach der Seele des Fußballs: 11Freunde -Chef Philipp Köster begibt sich auf die Suche nach der Seele des Fußballs und tritt eine lange Abenteuerreise an: von vermeintlich heilen Welten in St. Pauli oder Essen bis zu den neuen Zentren der Fußballmacht in Shanghai, New York oder Katar.

Die Begnadeten: Schönheit, Schmerz und Einsamkeit: Fußballgötter und ihre Abstürze lautet der Zusatzname des Buches von Michael Horeni. Der Bestsellerautor lässt lässt Ganz und Elend der Fußball-Legenden Franz Beckenbauer, George Best, Diego Maradona, Mesut Özil, Michel Platini und Sócrates in seinen Portraits lebendig werden.

Die Könige der Welt: Florian Kinast beleuchtet in seinem Werk die großen Stars und die tragischen Helden, er porträtiert die legendären Protagonisten der Weltmeisterschaften von 1930 bis heute: Und nicht nur das! Ein umfassender Statistikteil lässt das Herz eines jeden Fans höher schlagen.

Dicke Überraschungen! Matthäus nominiert seinen WM-Kader © getty 1/31 Ehe Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag zur Tat schreitet, hat Lothar Matthäus exklusiv in der "Bild" seinen deutschen 26er-WM-Kader nominiert. Mit dabei: Sieben Spieler des FC Bayern, fünf Mann vom BVB und dicke Überraschungen. © getty 2/31 TOR - Manuel Neuer (FC Bayern) © getty 3/31 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) © getty 4/31 Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) © getty 5/31 Matthäus sieht Neuer als klare Nummer 1 und Trapp als Nummer 2 vor ter Stegen. Seine Begründung: "Ter Stegen hält nicht mehr so spektakulär wie früher." © getty 6/31 ABWEHR - Antonio Rüdiger (Real Madrid) © getty 7/31 Matthias Ginter (SC Freiburg) © getty 8/31 Niklas Süle (Borussia Dortmund) © getty 9/31 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) © getty 10/31 Mats Hummels (Borussia Dortmund) © getty 11/31 Thilo Kehrer (West Ham United) © getty 12/31 Christian Günter (SC Freiburg) © getty 13/31 Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) © getty 14/31 David Raum (RB Leipzig) © getty 15/31 "Rüdiger ist bei mir zu 100 Prozent gesetzt", sagt Matthäus über die Abwehr. Der Rekordnationalspieler würde Raum mitnehmen und Robin Gosens zu Hause lassen. © getty 16/31 MITTELFELD - Joshua Kimmich (FC Bayern) © getty 17/31 Leon Goretzka (FC Bayern) © getty 18/31 Ilkay Gündogan (Manchester City) © getty 19/31 Rani Khedira (Union Berlin) © getty 20/31 Jamal Musiala (FC Bayern) © getty 21/31 Matthäus überrascht mit Khedira, der noch kein A-Länderspiel auf dem Buckel hat. "Er ist für mich der ideale Back-up, ein aggressiver Leader. Bei Union Berlin gefällt er mir sehr gut", so der 61-Jährige. © getty 22/31 STURM - Thomas Müller (FC Bayern) © getty 23/31 Leroy Sané (FC Bayern) © getty 24/31 Serge Gnabry (FC Bayern) © getty 25/31 Kai Havertz (FC Chelsea) © getty 26/31 Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) © getty 27/31 Niclas Füllkrug (Werder Bremen) © getty 28/31 Mario Götze (Eintracht Frankfurt) © getty 29/31 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) © getty 30/31 Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) © getty 31/31 Matthäus würde auf Marco Reus wegen dessen Verletzungsanfälligkeit verzichten, aber Füllkrug nominieren: "Er verkörpert eine Art Mittelstürmer, wie wir sie sonst nicht haben, ein ausgebuffter Straßenfußballer mit Wucht und Spielwitz."

