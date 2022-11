WM 2022: Nächster Bayern-Star verletzt? Kingsley Coman bricht Training ab

Kingsley Coman hat am Donnerstag das Training der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar abgebrochen. Nach dem Aufwärmen ging der Offensiv-Star des FC Bayern München zurück in die Kabine.

Nach Informationen von L'Equipe handelte es sich jedoch nur um eine Vorsichtsmaßnahme. Coman ist offenbar angeschlagen und klagte über Schmerzen an der Hüfte.

Dem Bericht zufolge schonte sich der 26-Jährige für den Rest der Einheit. Coman ist nach Lucas Hernandez, Noussair Mazroui und Leroy Sané der vierte Spieler des FC Bayern, der sich während der WM verletzt hat.

Am Samstag (17 Uhr) trifft Frankreich am zweiten Spieltag der Vorrunde auf Dänemark. Ob Coman bis zum Europa-Duell wieder spielfähig ist, ist noch nicht bekannt.

Der 41-fache französische Nationalspieler musste sich beim FC Bayern in der Hinrunde hinten anstellen. In der Bundesliga kommt Coman nur auf neun Spiele, in denen er ein Tor und vier Vorlagen beisteuerte.