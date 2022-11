WM 2022: Verpasst Argentiniens Giovani Lo Celso das Turnier?

Giovani Lo Celso verletzte sich in einer Partie des FC Villarreal am Sonntag und läuft jetzt Gefahr, die WM 2022 in Katar zu verpassen. Das berichtet das Portal TYC Sports. Der argentinische Mittelfeldspieler wird sich in den kommenden Tagen weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen.

Villarreal verlor am vergangenen Sonntag mit 0:1 bei Bilbao, bereits nach 25 Minuten musste Lo Celso verletzt ausgewechselt werden, erste Untersuchungen lassen eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel erahnen.

Die zusätzlichen Untersuchungen sollen erörtern, wie schwer die Verletzung des 26-Jährigen ist. Stand jetzt ist nicht ausgeschlossen, dass es sich sogar um eine schwere Verletzung handelt, die mit einer Operation behandelt werden muss.

Ob Le Celso der argentinischen Nationalmannschaft um Lionel Messi damit im ersten Spiel am 22. November gegen Saudi Arabien zur Verfügung steht, ist fraglich. Seitens der Offiziellen von Verein und Nationalmannschaft hofft man, noch am Dienstag oder Mittwoch neue Erkenntnisse zum Schweregrad der Verletzung zu erlangen.