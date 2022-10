WM 2022: Niederländischer Nationalspieler Anwar El Ghazi will für Marokko spielen

Der niederländische Nationalspieler Anwar El Ghazi plant kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar einen spektakulären Verbandswechsel. Laut Eindhovens Dagblad will der PSV-Angreifer bei der WM-Endrunde für Marokko auflaufen. Dies habe er am Wochenende nach dem Eredivisie-Spiel gegen Nijmegen am Sonntag (3:0) bestätigt.

Der nötige Papierkram dazu werde aktuell erledigt. Dabei drängt die Zeit, denn in zwei Wochen muss der endgültige Kader für die Weltmeisterschaft benannt werden.

El Ghazi absolvierte bisher zwei Länderspiele für die Niederlande, 2015 kam er im Rahmen der EM-Qualifikation zum Einsatz. Da der Rechtsaußen in der Elftal aber keine Perspektive hat und auch nicht im vorläufigen Kader von Bondscoach Louis van Gaal steht, habe er sich entschlossen, künftig für Marokko aufzulaufen. Er ist zwar in den Niederlanden geboren, hat aber Wurzeln in dem Staat im Nordwesten Afrikas.

Möglich ist der Verbandswechsel, da El Ghazi die fünf Kriterien erfüllt, die seit einer Reform der FIFA 2020 erfüllt werden müssen. Unter anderem liegen seine Einsätze für Oranje bereits lange zurück, er war damals jünger als 21 Jahre, und er hat mit der Elftal noch nicht an einer EM oder WM teilgenommen.

El Ghazi, der mehrfach betonte, die Hoffnung auf eine Fortsetzung seiner Laufbahn in der niederländischen Nationalelf nicht aufgegeben zu haben, ist aktuell in starker Form. Der 27-Jährige erzielte für PSV in elf Pflichtspielen dieser Saison vier Tore und lieferte einen Assist.

Eindhoven hatte ihn vor wenigen Monaten für 2,5 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa verpflichtet. Zuvor spielte El Ghazi unter anderem auch für Everton, Lille und Ajax.