Noch sind die nationalen und internationalen Klubwettbewerbe in vollem Gange, doch gleichzeitig ist sie nicht mehr weit weg, die WM 2022 in Katar. Wir von SPOX geben Euch alle Informationen zum Programm Deutschland beim Turnier, inklusive Auftaktspiel, der deutschen Gruppe und dem Spielplan in der Vorrunde.

Sieben Wochenenden gilt es noch zu überstehen, bis die WM 2022 in Katar endlich ihren Auftakt findet. Bis dahin ist zwar noch eine Menge Fußball auf Klubebene zu absolvieren, dennoch lohnt sich schon jetzt ein Blick auf das deutsche Programm beim ersten Winterturnier der Geschichte.

Das Auftaktspiel bestreitet wie üblich der Gastgeber, Katar trifft am 20. November zum Start auf Ecuador. Während zunächst überlegt wurde, die Partie zum Abschluss des ersten Wettkampftages am 21. November austragen zu lassen, wird es also nun doch ein einzelnes Spiel nach der Eröffnungsfeier geben. Ursprünglich sollten Senegal und die Niederlande das erste Spiel des Turniers bestreiten.

Doch wann greift das DFB-Team erstmal ins Turnier ein? Und wie sieht allgemein der Spielplan der deutschen Elf aus? Hier bekommt Ihr alle Antworten.

© getty Auch gegen England war Jamal Musiala wieder einer der wenigen Lichtblicke im DFB-Team.

Deutschland bei der WM 2022: Auftaktspiel, Gruppe, Spielplan in der Vorrunde

Deutschland wurde in die Gruppe E gelost, was bedeutet, dass aufgrund der chronologischen Ausrichtung der Spiele ein bisschen Geduld gefragt ist, bis die deutsche Mannschaft das erste Mal ins Turnier eingreift. Konkret ist sie am Mittwoch, den 23. November erstmals gefordert, wenn es um 14.00 Uhr deutscher Zeit (16.00 Uhr Ortszeit) zum Duell mit Japan kommt. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer können also für diesen ungewöhnlichen Termin am frühen Mittwochnachmittag schon einmal den Urlaubsantrag bereitlegen.

Deutlich zuschauerfreundlicher wird es bei den folgenden beiden Gruppenspielen, wenn zunächst am 27.11. (Sonntag) das vermutliche Spitzenspiel gegen Spanien ansteht und es zum Abschluss am 01.12. (Donnerstag) gegen Costa Rica geht. Beide Spiele werden nämlich zur perfekten Sendezeit um 20.00 Uhr angepfiffen.

Wie bei den großen Turnieren üblich, werden die letzten beiden Gruppenspiele parallel angepfiffen, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen vorzubeugen. Gänzlich abgeschlossen ist die Gruppenphase bei der WM übrigens am 02.12., bevor es dann bereits am 03.12. mit den Achtelfinalpartien weitergeht.

Deutschland bei der WM 2022: Alle Gruppenspiele in der Übersicht

Datum Anpfiff Gegner Ort Mi., 23.11.2022 14.00 Uhr MEZ (16.00 Uhr Ortszeit) Japan Khalifa International Stadium, ar-Rayyan So., 27.11.2022 20.00 Uhr MEZ (22.00 Uhr Ortszeit) Spanien al-Bayt-Stadion, al-Chaur Do., 01.12.2022 20.00 Uhr MEZ (22.00 Uhr Ortszeit) Costa Rica al-Bayt-Stadion, al-Chaur

Deutschland bei der WM 2022: Der Weg bis zum Auftakt