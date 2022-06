Nations League, Übertragung am Montag live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker

Auch am heutigen Montag erwarten uns wieder einige Nations League-Spiele. In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Matches angesetzt sind und wie Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Gleich sieben Spiele stehen heute auf dem Spielplan der Nations League. Zu den absoluten Highlights des Tages gehören unter anderem die beiden Duelle in Gruppe A der ersten Liga.

Für Frankreich und Kroatien bietet sich im direkten Aufeinandertreffen jeweils die Möglichkeit, die Niederlage am ersten Spieltag wieder wett zu machen. Derweil empfangen die Österreicher um Neu-Trainer Ralf Rangnick die Auswahl Dänemarks. Beide Nationen können den Vorsprung in Gruppe A damit sogar noch ausbauen.

Nations League live am Montag - Matches, Ansetzungen, Spiele

Begegnung Liga, Gruppe Beginn Kroatien vs. Frankreich A, 1 20.45 Uhr Österreich vs. Dänemark A, 1 20.45 Uhr Israel vs. Russland B, 2 abgesagt Island vs. Albanien B, 2 20.45 Uhr Belarus vs. Aserbaidschan C, 3 20.45 Uhr Slowakei vs. Kasachstan C, 3 20.45 Uhr Lettland vs. Liechtenstein D, 1 18.00 Uhr Andorra vs. Rep. Moldau D, 1 20.45 Uhr

Nations League live am Montag - Übertragung im TV und Livestream

Auch heute werden wieder alle Spiele der Nations League vom Streamingdienst DAZN übertragen. Im folgenden erklären wir, wie und wann Ihr die jeweiligen Spiele live verfolgen könnt.

Nations League live am Montag - Übertragung im Livestream

Um auf die verschiedenen Streams zugreifen zu können, müsst Ihr in Besitz des DAZN-Abonnements sein. Mit einem solchen seht Ihr neben den Spielen der Nations League, auch den Großteil aller Champions League-Partien in der kommenden Saison (121 von 137), sowie alle Bundesliga-Spiele an den Tagen Freitag und Sonntag. Neben den Fußballfans sollten hier aber auch noch alle anderen Sportanhänger auf Ihre Kosten kommen. So hat DAZN zudem eine Vielzahl an Spielen der NFL und der NBA im Programm. Alle weiteren Informationen zu den Inhalten und Preisen, bekommt Ihr hier.

Eine Übertragung zu jedem einzelnen Spiel wird es heute zwar geben, ein deutschsprachiger Kommentar ist allerdings nur wenigen Spielen vorbehalten. So wird die Begegnung zwischen Österreich und Dänemark von Max Gross begleitet. Außerdem wird sich Matthias Naebers dem Aufeinandertreffen von Kroatien und Frankreich annehmen.

Meiste Länderspiele: Müller überholt DFB-Legende © getty 1/22 Thomas Müller hat beim 9:0-Sieg gegen Liechtenstein sein 109. Länderspiel gemacht und damit Jürgen Klinsmann überholt. Hier kommt das Ranking der deutschen Rekordnationalspieler. © getty 2/22 Platz 20: Karl-Heinz Rummenigge - Von 1976 bis 1986 absolvierte der heutige Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern 95 Länderspiele für die Nationalmannschaft. Der Europameister von 1980 erzielte 45 Tore für Deutschland. © getty 3/22 Platz 20: Sepp Maier - "Die Katze von Anzing" bestritt 95 Länderspiele im Zeitraum von 1966 bis 1979. Damit ist der Weltmeister von 1974 Rekord-Nationaltorhüter. © getty 4/22 Platz 19: Berti Vogts - Zwischen 1967 und 1978 machte Vogts 96 Spiele für Deutschland. Der Abwehrspieler und Weltmeister von 1974 schoss ein Tor für die Nationalmannschaft. © getty 5/22 Platz 18: Michael Ballack - 98 Spiele absolvierte Ballack für die Nationalmannschaft. Zwischen 1999 und 2010 erzielte der "Capitano" 42 Tore für Deutschland. © getty 6/22 Platz 17: Ulf Kirsten - Genau 100 Spiele bestritt Kirsten für Deutschland, für die DDR machte er zuvor 51 Länderspiele. 34 (20/14) Tore gelangen Kirsten insgesamt im Zeitraum von 1985 bis 2000. © getty 7/22 Platz 16: Thomas Häßler - Von 1985 bis 2000 spielte "Icke" Häßler 101 Mal für die Nationalmannschaft. Der Welt- und Europameister traf elf Mal für das DFB-Team. © imago 8/22 Platz 15: Jürgen Croy - Der Torhüter spielte für die ehemalige DDR 102 Mal. Der Olympiasieger von 1976 war zwischen 1967 und 1981 aktiv. © getty 9/22 Platz 14: Franz Beckenbauer - 103 Länderspiele absolvierte Beckenbauer von 1965 bis 1977 als Spieler für Deutschland. Der zweifache Weltmeister von 1974 als Spieler und 1990 als Trainer erzielte 14 Tore für die Nationalmannschaft. © getty 10/22 Platz 13: Per Mertesacker - Zwischen 2004 und 2014 absolvierte der Abwehrspieler 104 Länderspiele. Dem Weltmeister von 2014 gelang kein Tor für Deutschland. © getty 11/22 Platz 10: Jürgen Kohler - Der Welt- und Europameister machte 105 Spiele für Deutschland. Im Zeitraum von 1986 bis 1998 erziehlte Kohler zwei Tore für die Nationalmannschaft. © getty 12/22 Platz 10: Joachim Streich - Für die ehemalige DDR bestritt Streich 105 Länderspiele. Von 1969 bis 1984 konnte der Olympiasieger von 1976 zwei Tore erzielen. © imago 13/22 Platz 10: Hans-Jürgen Dörner - "Dixie" Dörner machte zwischen 1969 und 1985 für die ehemalige DDR 105 Spiele, in denen der Olympiasieger von 1976 insgesamt 13 Tore erzielte. © imago images 14/22 Platz 9: Toni Kroos - Der Real-Star spielte zwischen 2010 und 2021 insgesamt 106 Mal für das DFB-Team. Nach der EM-Blamage beendete er seine DFB-Laufbahn. © getty 15/22 Platz 7: Manuel Neuer - Absolvierte gegen Liechtenstein sein 108. Länderspiel und zog damit mit Klinsmann gleich. Der Bayern-Keeper gab sein DFB-Debüt 2009. © getty 16/22 Platz 7: Jürgen Klinsmann - Der ehemalige Nationaltrainer spielte 108 Mal für Deutschland. Der Stürmer und Weltmeister von 1990 schoss 47 Tore im Zeitraum von 1987 und 1998 für die Nationalmannschaft. © getty 17/22 Platz 6: Thomas Müller - Nach der Partie gegen Liechtenstein steht Müller bei nun 109 Länderspielen. Seit 2010 spielt der Weltmeister von 2014 für Deutschland und erzielte bisher 42 Tore. © getty 18/22 Platz 5: Philipp Lahm - Von 2004 bis 2014 lief Lahm 113 Mal für Deutschland auf. Der Weltmeister-Kapitän von 2014 erzielte als Außenverteidiger fünf Tore für das DFB-Team. © getty 19/22 Platz 4: Bastian Schweinsteiger - 121 Länderspiele bestritt Schweinsteiger für Deutschland zwischen 2004 und 2014. Dabei traf der Weltmeister von 2014 und ehemalige Kapitän 24 Mal für die Nationalmannschaft. © getty 20/22 Platz 3: Lukas Podolski - 130 Mal lief "Poldi" im Dress der Nationalmannschaft auf. Zwischen 2004 und 2017 erzielte der Weltmeister von 2014 insgesamt 49 Tore für Deutschland. © getty 21/22 Platz 2: Miroslav Klose - Im Zeitraum von 2001 bis 2014 lief der Rekord-Torschütze von Deutschland und aller Weltmeisterschaften 137 Mal für das DFB-Team auf. Dabei erzielte der Weltmeister 71 Tore. © getty 22/22 Platz 1: Lothar Matthäus - Von 1980 - 2000 absolvierte Matthäus 150 Spiele für die Nationalmannschaft. Der bisher einzige deutsche Weltfußballer und Weltmeister von 1990 schoss 23 Tore für Deutschland.

Nations League live am Montag - Übertragung im TV

Wer sich die Nations League heute dagegen lieber im linearen Fernsehen anschauen möchte, der oder die muss sich hierzu auf ein etwas komplizierteres Unterfangen vorbereiten. So ist es nicht möglich, einfach die Mitgliedschaft abzuschließen und loszuschauen. Denn: Um das DAZN-Programm auf Eurem Fernseher abzuspielen, benötigt Ihr einen Receiver. Genauer gesagt, einen Receiver entweder der Marke GigaTV oder Sky Q. In beiden Fällen könnt Ihr Euch das spezielle lineare DAZN-Abo zum vergünstigten Preis von nur 12,99€ pro Monat hinzubuchen. Alles. was Ihr sonst noch dazu wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Wenn Ihr nun aber bereits über genau ein solches Abo verfügt, habt Ihr die Wahl. Auf dem ersten Kanal, DAZN1, wird ab 17.45 Uhr das Match Lettland vs, Liechtenstein zu sehen sein. Am Abend, ab 20.30 Uhr, zeigt der Sender die Begegnung zwischen Kroatien und Frankreich. Auf DAZN2 könnt Ihr, ebenfalls ab 20.30 Uhr das Spiel Island gegen Albanien verfolgen.

Nations League live am Montag - Weitere Informationen zu DAZN

Nations League live am Montag - Der Liveticker bei SPOX

Natürlich sind wir von SPOX auch heute wieder mit einem Liveticker zur Stelle. Wobei die Formulierung "einem" hier falsch wäre. Denn: Tatsächlich stellen wir zu jeder der insgesamt sieben Partien einen Ticker zur Verfügung. Schaut gerne vorbei.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Montag

