Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. England im TV und Livestream

Der zweite Spieltag der Nations League ist bereits in vollem Gange. Nun ist auch die deutsche Nationalmannschaft erneut gefordert. Hier erfahrt Ihr, ob das Spiel gegen England heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein wird.

Das erste Spiel Deutschlands in der neuen Nations League-Saison 2022/23 ist in den Büchern. Gegen den amtierenden Europameister Italien kamen Kimmich und Co. nicht über ein 1:1 raus. Dabei hatte man insbesondere in der ersten Hälfte deutlich mehr vom Spiel. Das Problem: Die Dominanz konnte die DFB-Elf einfach nicht in Zählbares ummünzen.

Im zweiten Durchgang waren es dann die Italiener ihrerseits, die die Führung übernahmen. So musste Pellegrini nach einer scharfen Gnonto-Flanke in den Fünfmeterraum nur noch den Fuß hinhalten. Doch das Flick-Team hatte umgehend die Antwort parat. Hofmanns Flanke von der rechten Seite gerät zunächst flacher als wohl gedacht und trifft Werner am Rücken. Der Abpraller landet dann vor dem völlig freistehenden Kimmich auf Höhe des Elfmeterpunktes. Dieser schiebt die Kugel schließlich platziert mit der Innenseite ins linke Eck.

Die Three Lions dagegen haben ihr erstes Nations League-Spiel überraschend mit 0:1 gegen Ungarn verloren. Den spielentscheidenden Treffer erzielte dabei der Leipziger Dominik Szoboszlai per Elfmeter.

Nations League: Deutschland vs. England heute live im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fans des Länderspielfußballs! Das heutige Match zwischen Deutschland und England wird tatsächlich im Free-TV zu sehen sein. So hat sich der öffentlich-rechtliche Sender ZDF die exklusiven Übertragungsrechte gesichert.

Den Ausstrahlungsstart hat man auf 20.15 Uhr, und damit rund eine halbe Stunde vor Anpfiff, terminiert. Als Reporter wird die Kommentatorenlegende Béla Réthy im Einsatz sein. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Christoph Kramer sind ebenfalls mit dabei.

Nations League: Deutschland vs. England heute im kostenlosen Livestream?

Alternativ zur Übertragung im linearen Fernsehen könnt Ihr Euch die Begegnung natürlich auch im kostenlosen Livestream anschauen. Hierzu dient die hauseigene ZDF-Mediathek, wo das gesamte Liveprogramm synchron und parallel zum TV wiedergegeben wird. Dementsprechend bleiben die oben genannten Übertragungszeiten dieselben.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. England im TV und Livestream - Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr die Partie nicht live sehen könnt, dann habt Ihr immer noch die Möglichkeit, das Geschehen im Liveticker zu verfolgen. Möglich macht das unser hauseigener SPOX-Ticker. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. England im TV und Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: UEFA Nations League

UEFA Nations League Spieltag: 2. Spieltag (Gruppenphase)

2. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Dienstag, 5. Juni

Dienstag, 5. Juni Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Allianz-Arena in München

Allianz-Arena in München Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

