In den nächsten Tagen wird in den WM-Playoffs um zwei europäische Startplätze zur WM 2022 in Katar gespielt. Wir verraten Euch, wann die Finalspiele sind.

Du willst die WM Playoffs im Livestream verfolgen? Jetzt DAZN abonnieren!

WM Playoffs: Infos, Modus

Aus elf mach drei! In Bezug auf die anstehenden WM Playoffs bedeutet das, dass elf europäische Nationalteams noch um drei zu vergebende Startplätze bei der WM 2022 in Katar spielen.

Zehn Teams aus Europa, unter anderem Deutschland, haben sich den WM-Startplatz bereits durch den Sieg in einer der zehn Qualifikationsgruppen gesichert. Für die zehn Gruppenzweiten und die zwei besten Teams aus der UEFA Nations League, die in der WM-Qualifikation nicht Erster oder Zweiter geworden sind, besteht jetzt die Möglichkeit, sich über die Playoffs für die WM 2022 zu qualifizieren.

Zur Ermittlung der drei weiteren WM-Fahrer aus Europa wurden die zwölf Playoff-Qualifikanten in drei Wege - A, B und C - zu jeweils vier Mannschaften ausgelost. Aus jedem Weg sichert sich nur der Sieger nach jeweils zwei Halbfinalspielen und einem Finale das WM-Ticket.

Am Donnerstag, 24. März, kommt es zu folgenden Halbfinalspielen: Österreich - Wales (A), Schweden - Tschechien (B), Portugal - Türkei (C) und Italien - Nordmazedonien (C).

WM Playoffs, Halbfinale: Der Spielplan am Donnerstag

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Wales Österreich 24.03. 20.45 Uhr Schweden Tschechien 24.03. 20.45 Uhr Italien Nordmazedonien 24.03. 20.45 Uhr Portugal Türkei 24.03. 20.45 Uhr

WM Playoffs: Wann sind die Finalspiele?

Ursprünglich hätten die drei Finalspiele der europäischen WM Playoffs am Dienstag, 29. März, um 20.45 Uhr stattfinden sollen. Bedingt durch den Krieg in der Ukraine sind es jetzt nur deren zwei. Das Spiel zwischen Schottland und der Ukraine wurde nämlich vorerst in den Juni verschoben - ebenso wie das dann noch anstehende Finale. Der Sieger der Partie zwischen Österreich und Wales muss also noch eine Weile auf den Finalgegner warten.

Die Finals der Wege B und C werden dagegen wie geplant am 29. März gespielt. Mit Polen steht bereits ein Finalist in Weg B fest. Polen profitierte vom Abschluss Russlands aus den WM Playoffs. Das Team um Bayern-Torjäger Robert Lewandowski genießt im Finale Heimrecht gegen den Sieger aus Schweden vs. Tschechien. Heimrecht im Finale des Wegs C hat der Sieger des Halbfinals Portugal vs. Türkei.

WM Playoffs: Die Finalspiele im Überblick