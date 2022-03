Es wird ernst! Wer schnappt sich eines der letzten verfügbaren Tickets für die anstehende WM in Katar - Portugal oder Nordmazedonien? Hier erfahrt Ihr, welcher Anbieter das alles entscheidende Spiel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die portugiesische Nationalmannschaft mit ihren Stars Joao Felix und Christiano Ronaldo gilt heute natürlich als ausgewiesener Favorit. Im Halbfinale setzte sich das Team mit 3:1 gegen die Auswahl der Türkei durch, wobei das Ergebnis die chaotische Schlussphase kaum widerspiegelt. Portugal hat eine Weltmeisterschaft zuletzt im Jahr 1998 verpasst.

Ihnen gegenüber steht mit Nordmazedonien das Überraschungsteam schlechthin. So hat der 0:1-Erfolg gegen den amtierenden Europameister Italien hohe Wellen geschlagen. Aber schon in der Gruppenphase der Qualifikation erwies sich der Zwergstaat als Stolperstein: So schlug man unter anderem auch die deutsche Nationalmannschaft mit 2:1.

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Nordmazedonien heute live im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Alle notwendigen Informationen vom Abonnement bis zu den Ausstrahlungszeiten könnt Ihr im folgenden nachlesen.

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Nordmazedonien heute im Livestream?

Wenn Ihr bereits Kundin oder Kunde von DAZN seid, dann könnt Ihr heute ab 20.30 Uhr ganz bequem den Stream aufrufen, der Euch lieber ist. Das Unternehmen stellt nämlich gleich zwei Streamingvarianten zur Auswahl: Den Einzel- und den Konferenzstream. Über die folgenden Links kommt Ihr direkt dahin.

DAZN ist derzeit der Anbieter mit dem größten Sportangebot auf dem deutschen Markt. Für 29,99€ pro Monat oder 24,99€ pro Monat im Jahrestarif bekommt Ihr unter anderem Zugriff auf alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, eine Vielzahl an Partien der Champions League sowie eine große Auswahl an Matches amerikanischer Ligen wie der NFL und NBA. Aber auch Darts- oder Kampfsportfans kommen hier auf Ihre Kosten. Alle weiteren Infos bekommt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Nordmazedonien heute live im TV?

Was für den Livestream gilt, ist gleichsam auch auf die Übertragung im linearen Fernsehen anzuwenden: DAZN besitzt die exklusiven Rechte.

Um auf die beiden geradlinigen Kanäle DAZN1 und DAZN2 zugreifen zu können, benötigt Ihr zwei Dinge: Einen Receiver entweder der Marke GigaTV oder Sky Q und das entsprechende Abonnement. Mehr Informationen dazu, findet Ihr hier.

Wenn Ihr bereits für die Voraussetzungen gesorgt habt, könnt Ihr ab 20.30 Uhr auf dem zweiten Sender einschalten. Lukas Schönmüller und David Ploch führen Euch dort durch die Konferenz mit beiden Spielen.

© getty Cristiano Ronaldo schoss für Portugal 115 Tore in 185 Einsätzen.

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Nordmazedonien heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Nordmazedonien heute live im TV und Livestream? - Die W-Fragen

Wer? Portugal vs. Nordmazedonien

Portugal vs. Nordmazedonien Was? Finale der WM-Playoffs

Finale der WM-Playoffs Wann? Dienstag, 29. März um 20.45 Uhr

Dienstag, 29. März um 20.45 Uhr Wo? Estádio do Dragão in Porto (Portugal)

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Nordmazedonien heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr das Spiel nicht live sehen könnt, dürfen wir Euch beruhigen. Denn: Mit unserem hauseigenen Liveticker gibt es die ideale Alternative. Klickt Euch rein.

