In den WM Playoffs kommt es heute unter anderem zum Halbfinalspiel zwischen Portugal und der Türkei. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

WM Playoffs, Portugal vs. Türkei: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Sehen wir Cristiano Ronaldo noch einmal mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft? Den direkten Weg zur WM 2022 in Katar (21. November - 18. Dezember) schaffte Portugal als einer von zehn Gruppensiegern der europäischen Qualifikation nicht.

Am heutigen Donnerstag, 24. März, finden vier Begegnungen der WM-Playoffs statt - unter anderem Portugal gegen die Türkei. Angepfiffen wird das Spiel zwischen dem Vorrundenzweiten der Gruppe A und dem Vorrundenzweiten der Gruppe G um 20.45 Uhr im Estádio do Dragão in Porto.

Die WM-Playoffs in Europa sind in drei Wege zu jeweils vier Mannschaften eingeteilt. Da Russland wegen der russischen Invasion in die Ukraine die Playoff-Teilnahme untersagt wurde, zog Polen in Weg B kampflos in das Finale um das Ticket nach Katar ein. Aus jedem Weg qualifiziert sich jeweils nach den Halbfinalspielen und dem Finale nur der Sieger für die WM 2022.

Neben Portugal und der Türkei spielen in Weg C noch Italien und Nordmazedonien. Die Sieger der beiden Begegnungen spielen am 29. März im direkten Duell um einen der noch drei freien WM-Plätze für Europa.

Portugal vs. Türkei, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird heute keines der vier Playoffspiele gezeigt. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Der Streamingdienst beginnt mit der Übertragung von Portugal vs. Türkei unmittelbar vor dem Anpfiff. Als Kommentator ist Uli Hebel im Einsatz, als Experte Sascha Bigalke. Wer alle vier Playoffspiele im Blick haben will, dem empfehlen wir die DAZN-Konferenz ab 20.25 Uhr.

DAZN zeigt in dieser Saison auch fast alle Spiele der Champions League und alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream auf dazn.com und über die DAZN-App (Smartphone, Smart-TV, Tablet, ...). DAZN ist nur kostenpflichtig zu empfangen. Das Monatsabo gibt es für 29,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 279,99 Euro.

Beim "Netflix des Sports" kommen auch Anhänger von Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Boxen, MMA und Rugby voll auf ihre Kosten.

Portugal vs. Türkei, Übertragung: WM Playoffs heute im Liveticker

In einem ausführlichen und zudem noch kostenlosen Liveticker hält Euch SPOX heute Abend über das Geschehen in Porto mit zeitnahem Aktualisierungen auf dem Laufenden.

Hier gehts' zum Liveticker WM Playoffs Portugal - Türkei.

WM Playoffs heute live: Der Spielplan am Donnerstag