Heute gilt's! Im Finale der WM-Playoffs empfängt die Nationalmannschaft Polens die Auswahl von Schweden. Wie Ihr das Topspiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Die Spannung steigt! In einem von zwei Endspielen um die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar treffen heute Polen und Schweden aufeinander. Hier gilt das Prinzip Do-or-Die, also: Wer gewinnt ist dabei, wer verliert muss vier lange Jahre auf die nächste WM warten.

Im Halbfinale am vergangenen Donnerstag hatten sich die Schweden mit 1:0 nach Verlängerung gegen Tschechien durchgesetzt. Der ehemalige Mainzer Robin Quaison erzielte dabei den erlösenden Siegtreffer in der 110. Minute. Die Polen auf der anderen Seite waren kampflos ins Finale eingezogen. Grund dafür war die Disqualifikation der russischen Nationalmannschaft infolge des Angriffskrieges auf die Ukraine.

Polen vs. Schweden, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM-Playoffs

WM-Playoffs Spielrunde: Finale

Finale Datum: Dienstag, 29. März 2022

Dienstag, 29. März 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Silesian Stadion in Chorzow (Polen)

Polen vs. Schweden, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

Das Spiel um die Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN ausgestrahlt. Um auf die Übertragung zugreifen zu können, benötigt Ihr das entsprechende Abonnement. Alle notwendigen Informationen haben wir im folgenden für Euch zusammengefasst.

Nächster Rekord fällt: Lewandowskis irre Bestmarken bei Bayern © getty 1/23 Robert Lewandowski hat hat mit seinem Doppelpack beim 4:0 gegen Union Berlin zum fünften Mal in seiner Karriere in einer Bundesliga-Saison die 30-Tore-Marke geknackt. Das schaffte bislang nur Gerd Müller. Wir blicken auf alle Lewy-Rekorde. © getty 2/23 Im Fußball-Olymp hat Lewy längst einen Stammplatz: Der Angreifer wurde nach 2020 nun auch zum Weltfußballer des Jahres 2021 gewählt. © getty 3/23 Es war schon damals ein Coup für die Bayern, als Lewandowski 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund an die Isar wechselte. Aber die hohen Erwartungen hat der Angreifer mühelos übertroffen - Lewy bricht einen Rekord nach dem anderen. Eine Auswahl: © getty 4/23 Fangen wir mit dem wichtigsten an: Fast 50 Jahre lang stand die Bestmarke von 40 Bundesliga-Toren von "Bomber" Gerd Müller aus der Saison 1971/72. 40 Tore schienen unmöglich - bis Lewy in der Saison 2020/21 unglaubliche 41 Mal traf. © getty 5/23 Müller brauchte damals übrigens alle 34 Einsätze für seinen Rekord. Lewandowski schaffte seine 41 Saisontreffer in gerade mal 29 Spielen. © imago images 6/23 Im Kalenderjahr 2021 erzielte Lewandowski 43 BL-Treffer (34 Einsätze), mehr als je zuvor ein Spieler innerhalb eines Kalenderjahres seit BL-Gründung. Auch diesen Rekord hielt zuvor Gerd Müller (42 im Jahr 1972). © imago images / Eibner 7/23 Lewandowski hält mittlerweile auch den BL-Rekord für die meisten Auswärtstore. Gebrochen hat er Klaus Fischers alten Bestwert (116) im Dezember gegen Dortmund, mittlerweile sind es 125 (Stand: 27. Februar 2022). © getty 8/23 Und natürlich ist er auch längst der erfolgreichste ausländische Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Er steht bei genau 305 Toren (Stand: 27. Februar 2022), das sind über 100 mehr als bei Claudio Pizarro (197). © imago images / Poolfoto 9/23 Lewandowski wurde der zweite Spieler, der in der BL-Historie die Marke von 300 Treffern erreichte. Während er das im 369. BL-Einsatz schaffte, gelang dies dem Bomber der Nation in seinem 350. Spiel – mit einem Fünferpack gegen die Hertha 1976. © getty 10/23 Lewandowski erzielte gegen kein Team so viele BL-Tore wie gegen Wolfsburg (24). Insgesamt traf er gegen vier Teams mindestens 20 Mal (Wolfsburg, Borussia Dortmund, FC Augsburg, SC Freiburg). © imago images 11/23 Durch seinen Doppelpack beim 4:1 gegen Greuther Fürth in der Liga hat Lewandowski nun gegen alle 26 Bundesliga-Klubs getroffen, gegen die er seit seinem Wechsel zu den Bayern angetreten ist. © imago images 12/23 Und nach seinem Doppelpack beim 2:4 gegen Bochum steht Lewandowski nun schon bei 16 Auswärtstoren in dieser Saison. Besser war er selbst noch nie, und der Bundesliga-Rekord von Jupp Heynckes und Timo Werner (je 17) ist schon fast erreicht. © getty 13/23 In Sachen Meistertitel steht Lewandowski mittlerweile bei neun (für Bayern und Dortmund). In der Bundesliga-Historie stehen damit nur Thomas Müller und David Alaba (je 10) vor ihm. © getty 14/23 Sein vielleicht bestes Ligaspiel bestritt Lewy 2015 gegen den VfL Wolfsburg: Beim 6:0 erzielte er den schnellsten Hattrick (3:22 Minuten), Viererpack (5:42 Minuten) UND Fünferpack (8:59 Minuten) der Ligageschichte. © getty 15/23 Vom Punkt ist Lewandowski auch eine Waffe. In der Saison 2017/2018 verwandelte er gegen Wolfsburg seinen 17. Strafstoß in Folge - geteilter Rekord mit Hans Jörg Butt. Bei 38 Elfertoren fehlen aber noch 15 bis zum Rekord von Manni Kaltz. © getty 16/23 Serientäter: In der Saison 2019/20 traf Lewandowski in den ersten elf Saisonspielen immer für die Bayern - neuer Startrekord. Damit überflügelte er Pierre-Emerick Aubameyang und Klaus Allofs. © getty 17/23 Weitere Bundesliga-Rekorde: An acht 1. Spieltagen traf er mindestens einmal. Am 3. Spieltag der Saison 2021/2022 traf er für die Bayern im 16. Spiel in Folge - und zwei Spieltage später im 13. Heimspiel in Serie. Dabei brach er jeweils Müller-Rekorde. © getty 18/23 2019/20 gewann Lewandowski mit den Bayern das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League und wurde in allen drei Wettbewerben Torschützenkönig. Das gelang zuvor nur Johan Cruyff, damals noch im Pokal der Landesmeister. © getty 19/23 Womit wir bei der Champions League wären: Niemand erzielte in der Königsklasse in seinen ersten 100 Einsätzen so viele Tore wie Lewandowski - ganze 81 (Messi: 77, Ronaldo: 64). © getty 20/23 Im November 2021 traf er gegen Dynamo Kiew in seinem neunten Champions-League-Spiel in Folge. Das schafften auch schon Ronaldo und Ruud van Nistelrooy. Aber: Lewy gelang das Kunststück schon zum zweiten Mal (zuerst von Sept. 2019 - Mai 2020). © getty 21/23 Eine Serie, die im Achtelfinal-Hinspiel gegen Salzburg endete: Lewandowski hatte zuvor bei seinen letzten 24 (!) Einsätzen in der Champions League den Platz immer als Sieger verlassen. Kein anderer Spieler kommt auch nur an die 20 heran. © imago images 22/23 Was dagegen im Rückspiel beim 7:1 gegen Salzburg klappte: Lewy erzielte einen Hattrick innerhalb der ersten 23 Spielminuten - so früh in einer Partie gelang das keinem anderen Spieler in der Königsklasse. © getty 23/23 Welche Bestmarken könnte der Pole noch brechen? Da wären natürlich die 365 Bundesliga-Tore von Gerd Müller, die plötzlich in Reichweite scheinen. Dafür müsste er aber wohl bis mindestens 2024 bei den Bayern bleiben ...

Polen vs. Schweden, Übertragung: WM Playoffs heute im Livestream

Wenn Ihr bereits Inhaber oder Inhaberin eines DAZN-Abonnements seid, dann habt Ihr heute ab 20.45 Uhr, die Möglichkeit auf den Stream zuzugreifen. Die Aufgabe des Kommentators wird dabei Guido Hüsgen zuteil. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

Wenn Ihr das Abonnement Stand jetzt noch nicht besitzt, dann dürfen wir Euch dieses nun einmal vorstellen: Mit der DAZN-Mitgliedschaft erhaltet Ihr Zugriff auf das größte Sportprogramm, welches auf dem deutschen Markt zur Verfügung steht. Neben den Qualifikationsspielen der WM 2022, können Abonnenten auch auf alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga zugreifen. Darüber hinaus stehen eine Vielzahl an Partien der Champions League sowie amerikanischer Sportligen, wie der NFL und NBA im Programm des Anbieters. Der Kostenpunkt für eine einmonatige Mitgliedschaft liegt bei 29,99€. Wer sich direkt für den Jahrestarif entscheidet, spart zusätzlich fünf Euro pro Monat, der neue Preis lautet also 24,99€. Mehr Informationen zum Programm und den verschiedenen Angeboten bekommt Ihr hier.

Polen vs. Schweden, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV

Wer das Match lieber im linearen Fernsehen verfolgen möchte, benötigt hier eine andere Form des Abonnements. Grund dafür ist die Tatsache, dass es sich bei DAZN um einen reinen Streamingdienst handelt. Die TV-Übertragungswege werden ausschließlich von Drittanbietern bereit gestellt. Um nun darauf zugreifen zu können, benötigt Ihr entweder einen GigaTV- oder einen Sky Q-Receiver. In beiden Fällen lassen sich die zwei geradlinigen Kanäle DAZN1 und DAZN2 zum regulären Programm hinzubuchen. Mehr Infos dazu gibt's hier.

Wenn Ihr all diese Voraussetzungen nun bereits geschaffen habt, könnt Ihr ab 20.30 Uhr den zweiten Sender, DAZN2 einschalten. Hier wird die Begegnung in der Konferenz zusammen mit dem Parallelspiel zwischen Portugal und Nordmazedonien gezeigt.

Polen vs. Schweden, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Polen vs. Schweden, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Möglichkeit das Spiel live zu sehen? Macht Euch keinen Kopf, denn hier kann unser hauseigener Liveticker Abhilfe schaffen. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Polen vs. Schweden, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Polen: Szczęsny - Bielik, Glik, Bednarek - Cash, Krychowiak, Moder, Zieliński, Puchacz - Buksa, Lewandowski

Szczęsny - Bielik, Glik, Bednarek - Cash, Krychowiak, Moder, Zieliński, Puchacz - Buksa, Lewandowski Schweden: Olsen - Krafth, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Claesson, K. Olsson, Ekdal, Forsberg - Kulusevski, Isak

Polen vs. Schweden, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Die Ergebnisse des WM-Playoff-Halbfinals