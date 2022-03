In einem von zwei Finalbegegnungen der WM-Playoffs empfängt das Überraschungsteam von Nordmazedonien die Auswahl Portugals. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Es war wohl die Überraschung der bisherigen WM-Playoffs: Der Underdog aus Nordmazedonien hat den amtierenden Europameister Italien im Kampf um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar eliminiert. Über 90 Minuten hinweg fand die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini keine Antwort auf die Fragen vor die sie die nordmazedonische Hintermannschaft gestellt hatte. Und so kam es schließlich, wie es kommen musste: In der 92. Minute erfüllte Trajkovski die Träume eines ganzen Landes und traf aus knapp 25 Metern zum 0:1-Siegtreffer.

Kaum weniger spektakulär verlief die Halbfinal-Begegnung der Portugiesen gegen die Türkei. Wähnte man sich nach knapp einer Stunde mit einer 2:0-Führung schon sicher in der Endrunde, kassierte man in der Schlussphase plötzlich den Gegentreffer zum 2:1, nur um wenige Minuten später einen Elfmeter zu verursachen, der das Spiel in die Verlängerung bringen könnte. Schließlich zeigte Stürmer Burak Yilmaz jedoch Nerven und vergab die Gelegenheit, die das Momentum grundlegend hätte verändert können. Zwei Minuten später besiegelte der eingewechselte Nunes mit seinem Tor zum 3:1 das Schicksal des Kunz-Elf.

Portugal vs. Nordmazedonien, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Portugal vs. Nordmazedonien, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Match hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Wer also live dabei sein will, wenn die Entscheidung um das letzte WM-Ticket gefällt wird, muss das entsprechende Abonnement besitzen. Alle notwendigen Informationen dazu sowie zu den Ausstrahlungszeiten haben wir im folgenden wir zusammengefasst.

Portugal vs. Nordmazedonien, Übertragung: WM Playoffs heute im Livestream

Wie Ihr dem Spiel folgen wollt, ist allein Euch überlassen: Entweder in der Konferenz zusammen mit dem parallel stattfindenden Spiel zwischen Polen und Schweden oder als Einzelspiel. Beide Übertragungen werden gegen 20.30 Uhr ihren Anfang nehmen.

Um nun auf die Streams zuzugreifen benötigt Ihr, wie bereits erwähnt, das entsprechende Abonnement. Für ein solches berechnet DAZN derzeit 29,99€ pro Monat oder 24,99€ pro Monat im Jahrestarif. Neben den Spielen der WM-Playoffs können Abonnenten auch auf alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie auf eine Vielzahl an Partien der UEFA Champions League zugreifen. Darüber hinaus bildet das Programm auch eine Menge amerikanischer Sportarten ab: Sowohl die NBA, die NFL als auch die UFC und sogar die WWE sind hier vertreten. Mehr Informationen zu den Inhalten sowie den verschiedenen Preismodellen gibt es hier.

Portugal vs. Nordmazedonien, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV

Alternativ zu der Ausstrahlung im Livestream besteht auch die Möglichkeit, die Partie im linearen Fernsehen zu verfolgen. Da es sich bei DAZN jedoch um einen reinen Streamingdienst handelt, gestaltet sich dieser Übertragungsweg durchaus schwieriger. Denn: Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein eines Receivers entweder der Marke GigaTV (Vodafone) oder Sky Q (Sky). In beiden Fällen kann das lineare Abonnement zum vergünstigten Preis zu Eurem regulären Programm zugebucht werden. Mehr Infos zu dieser Option findet Ihr hier.

Wenn Ihr nun aber bereits in Besitz all der genannten Bedingungen seid, dann könnt Ihr heute ab 20.30 Uhr ganz bequem den zweiten Kanal, DAZN2 einschalten. Hier wird das Match in der Konferenz gezeigt.

Portugal vs. Nordmazedonien, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Portugal vs. Nordmazedonien, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr nun aber schlichtweg keine Möglichkeit haben solltet, die Partie live zu sehen, dann gibt es noch eine weitere Alternative: Den SPOX-Liveticker. Über den folgenden Link kommt Ihr direkt dahin.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Nordmazedonien vs. Portugal

Portugal vs. Nordmazedonien, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Portugal: Diogo Costa - João Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro - Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio - Ronaldo, Jota

Diogo Costa - João Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro - Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio - Ronaldo, Jota Nordmazedonien: Dimitrievski - S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Churlinov, Ademi, Bardi, Elmas - M. Ristovski, Trajkovski

Portugal vs. Nordmazedonien, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Der WM-Terminplan