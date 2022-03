In den WM-Playoffs treten Ägypten und Senegal gegeneinander an. Wird es die Begegnung in Deutschland live im TV oder Livestream zu sehen geben? SPOX teilt es mit.

Nach dem Abschluss der regulären Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) sind im Rahmen der Playoffs noch die letzten Tickets für die Teilnahme zu vergeben. Ein direktes Duell ist dabei unter anderem Ägypten gegen Senegal. Das Aufeinandertreffen findet am heutigen Freitag, den 25. März statt, los geht es um 20.30 Uhr.

Die Nationen des afrikanischen Fußballverbandes tragen die Playoffs übrigens im Hin-und-Rückspiel-Modus aus. Das entscheidende zweite Duell zwischen Ägypten und Senegal ist für den 29. März ab 19 Uhr angesetzt. Fünf Paarungen gibt es bei den Afrikanern insgesamt.

WM-Playoffs: Kann man das Spiel zwischen Ägypten und Senegal heute live im TV und Livestream verfolgen? Hier gibt's nun die Informationen dazu.

© getty Anfang Februar gewann Senegal das Finale im Afrika Cup nach Elfmeterschießen gegen Ägypten.

Ägypten vs. Senegal, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

Die 90 Minuten zwischen Ägypten und Senegal wird es live zu sehen geben. Die Rechte für die Übertragung der afrikanischen WM-Playoffs hat sich der Streamingdienst Sportdigital gesichert. Dieser ist kostenpflichtig, bietet aber immerhin einige Abo-Varianten an.

Einerseits kann man sich einen Tagespass für 2,99 Euro kaufen, zudem ist ein Monatspass im Angebot. Dieser kostet 4,99 Euro pro Monat und beinhaltet eine anfängliche Gratis-Testwoche. Als dritte Option gibt es den Jahrespass für 44,99 Euro. Hier geht es zu einer Übersicht mit allen Varianten.

Übrigens: Durch eine Kooperation wird es das Sportdigital-Programm und somit auch Ägypten gegen Senegal heute live auch bei DAZN zu verfolgen geben.

Ein Monatsabo bei dem Streamingdienst kostet 29,99 Euro, ein Jahresabo 274,99 Euro. Das Jahresabo kann man auch in Raten a 24,99 Euro abbezahlen.

DAZN hat in Sachen Fußball unter anderem auch die Champions League, die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1 in seinem Live-Programm. Über den Fußball hinaus seht Ihr beispielsweise die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Darts, Motorsport, Wintersport und noch mehr.

Ägypten vs. Senegal, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Ägypten - Senegal

Ägypten - Senegal Rahmen: Playoffs zur WM 2022

Playoffs zur WM 2022 Datum: 25. März 2022

25. März 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Cairo International Stadium, Kairo

Cairo International Stadium, Kairo TV: -

Livestream: Sportdigital , DAZN

Liveticker: SPOX

