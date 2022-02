Die 22. Fußball-Weltmeisterschaft findet 2022 im Golfstaat Katar statt. Bis zum Eröffnungsspiel ist jedoch noch ein bisschen Zeit. Hier erfahrt Ihr, wann die WM 2022 in Katar beginnt.

Erst im vergangenen Sommer fand in ganz Europa die Europameisterschaft 2021 statt. Weil diese wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr nach hinten verschoben wurde, ist der Abstand zwischen der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft kürzer als sonst. Zudem findet aktuell auch der Afrika Cup in Kamerun statt. Die Fußball-Fans weltweit müssen also nicht mehr lange warten, bis im Golfstaat Katar 2022 mit der 22. Fußball-Weltmeisterschaft das nächste große Turnier über die Bühne geht.

Im Folgenden zeigen wir Euch, wann die Fußball-WM 2022 in Katar beginnt.

Wann beginnt die Fußball WM 2022 in Katar?

Das Turnier wird Ende des Jahres, genauer gesagt am 21. November 2022, eröffnet. Bis zum großen Finale, das am 18. Dezember bestritten wird, vergeht fast ein ganzer Monat. Die WM in Katar wird somit die kürzeste WM-Endrunde seit 1978 sein. In diesem Zeitraum kämpfen 32 Nationen aus aller Welt um den WM-Titel. Insgesamt 64 Spiele stehen auf dem Programm.

© getty Frankreich gewann die vergangene WM 2018 mit einem 4:2-Sieg im Finale gegen Kroatien.

Gespielt wird an fünf verschiedenen Orten. Dabei handelt es sich um folgende katarische Städte: Doha (Hauptstadt Katars), Lusail, al-Wakra, ar-Rayyan und al-Chaur. In acht Stadien werden die Partien bestritten, wobei noch nicht jedes der Spielstätten fertiggebaut ist. Die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Bau dieser Stadien und die Menschenrechtslage in Katar sind zwei von vielen Kritikpunkten, die das bevorstehende Turnier überschatten, weshalb Organisationen und Gruppen aus mehreren Ländern bereits zum Boykott aufgerufen haben.

Fußball WM 2022: Die bereits qualifizierten Nationen

Am Großereignis nehmen nicht wie ursprünglich geplant erstmals 48 Nationen teil, sondern wie zuletzt üblich 32. Die Auslosung der Gruppen findet erst im April statt, da es noch einige WM-Tickets zu holen gibt. Von den 13 europäischen Teilnehmern sind zehn bereits bekannt. Die, die ihre Qualifikationsgruppe gewinnen konnten sind Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Schweiz, Serbien und Spanien. Drei Zweiplatzierte aus Europa bekommen das Ticket für Katar noch über die Playoffs.

Aus Südamerika sind Argentinien und Brasilien bereits fix mit dabei. Neben Gastgeber Katar nehmen aus Asien noch der Iran und Südkorea teil.