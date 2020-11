VfB Stuttgarts Nicolas Gonzalez rettet Argentinien Remis - schwere Verletzung bei Bayer-Profi Exequiel Palacios

Eine schlimme Verletzung des Leverkuseners Exequiel Palacios hat das 1:1 (1:1) von Argentinien im WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay überschattet. Der Bundesliga-Profi musste nach einem brutalen Foul von Paraguays Angel Romero (28) ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wurde nach Angaben des argentinischen Verbandes AFA ein Bruch an den Querfortsätzen der Lendenwirbelsäule diagnostiziert, Palacios droht eine lange Pause.

Für positive Schlagzeilen sorgte hingegen Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart. Der 22-Jährige traf per Kopf nach einer Ecke (42.) zum Ausgleich und sicherte Argentinien gegen die ebenfalls weiterhin ungeschlagenen Albirrojas zumindest einen Punkt. Angel Romero hatte die in der Anfangsphase dominierenden Gäste per Foulelfmeter (22.) in Führung gebracht.

Gonzalez knüpfte in seinem dritten Länderspiel an seine letzten beiden Liga-Auftritte für die Schwaben an, in denen er bei den Remis auf Schalke und gegen Frankfurt, seinem ersten Saisonspiel über 90 Minuten, ebenfalls traf. Fast hätte es für die Argentinier noch zum Sieg gereicht - doch das verhinderte ausgerechnet der VfB-Stürmer selbst. Das vermeintliche Siegtor durch Superstar Lionel Messi wurde nämlich wegen eines Foulspiels von Gonzalez 27 Sekunden zuvor noch in eigener Hälfte nach Videobeweis aberkannt.

Immerhin übernahm der zweimalige Weltmeister, bei dem Leverkusens derzeitige Tormaschine Lucas Alario nur die letzten zwölf Minuten zum Einsatz kam, zumindest für eine Nacht mit nunmehr sieben Punkten die Tabellenführung. Ecuador schob sich mit sechs Zählern dank eines 3:2 (0:1) beim punktlosen Schlusslicht Bolivien auf Rang drei vor. Der dritte Spieltag wird am Freitag unter anderem mit der Partie der zuvor zweimal siegreichen Brasilianer gegen Venezuela komplettiert, ehe am Dienstag Teil zwei des Doppelspieltags der Eliminatorias folgt.

WM-Qualifikation in Südamerika - die Tabelle: