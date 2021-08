In der Regionalliga Bayern treffen am 9. Spieltag zwei Klubs, die in der vergangenen Saison noch Drittligisten waren, aufeinander. Die Reservemannschaft des FC Bayern empfängt die SpVgg Unterhaching. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Viertligaduell live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern II vs. SpVgg Unterhaching: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Wie auch in der vergangenen Saison stehen sich der FC Bayern München II und die SpVgg Unterhaching zweimal in der Liga gegenüber, am heutigen Freitag den, 20. August, findet die erste von zwei Partien statt. Das Spiel geht um 19 Uhr los und wird im Münchner Stadion an der Grünwalder Straße bestritten.

Anders als 2020/21 begegnen sich die bayerischen Klubs in dieser Saison in der Regionalliga Bayern und nicht mehr in der 3. Liga. Sowohl die Reservemannschaft des FC Bayern als auch die Spielvereinigung konnten vergangene Saison den Abstieg in die vierthöchste Spielklasse nicht verhindern. Haching hatte die Saison auf dem letzten Tabellenrang beendet, der FC Bayern II stieg als 18. ab. Und das, nachdem die Bayern Jungstars 2019/20 noch Meister in der 3. Liga wurden.

© getty Sandro Wagner ist seit Saisonbeginn Trainer der SpVgg Unterhaching.

Beide Klubs wollen also wieder rauf in die 3. Liga. Beide Klubs befinden sich nach acht Spieltagen auf einem guten Weg. Die Bayern führen die Tabelle mit 19 Punkten an, Haching hat lediglich drei Punkte weniger auf dem Konto und ist Vierter. Es ist also ein Spitzenspiel.

Außerdem stehen sich an der Seitenlinie zwei ehemalige Bayern-Profis gegenüber. Aufseiten des FC Bayern ist es der Argentinier Martin Demichelis, die Hachinger coacht DAZN-Experte und Rookie-Trainer Sandro Wagner.

FC Bayern II vs. SpVgg Unterhaching heute live im TV und Livestream

Das Derby könnt Ihr heute völlig gratis und in ganzer Länge bei fcbayern.com verfolgen. Der ehemalige Bayern-Torhüter und jetzige Campus-Torwartkoordinator Tom Starke wird Euch dabei als Co-Kommentator durchs Spiel begleiten. Um 19 Uhr, also unmittelbar vor Anpfiff, geht die Übertragung der Begegnung los.

Regionalliga Bayern: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag im Überblick