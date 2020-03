Lucas Scholl: "Musste bei den Bayern-Profis eine komplett neue Sportart lernen"

Lucas Scholl hat in einem Interview mit dem Münchner Merkur und der tz den schwierigen Übergang vom Jugend- zum Profibereich beschrieben. Außerdem bekräftigte der Sohn von Mehmet Scholl, dass er den Traum vom Profifußball noch nicht aufgegeben habe.

"Zwischen den Bayern-Profis und der U19 liegen Welten", sagte Scholl, der bereits mit 17 bei den Profis mittrainieren durfte. "Bei den Bayern-Profis musste ich im Grunde eine komplett neue Sportart lernen. [...] Pep hat mir brutal viel beigebracht und sich sehr um mich bemüht. Aber das Tempo war brutal."

2015 wurde der 23-Jährige zu den Amateuren des Rekordmeisters beordert. Der damalige Coach Heiko Vogel habe sehr viel von mir verlangt, sagte Scholl. "Sein Vertrauen habe ich einfach nicht zurückgezahlt. Ich habe die Fehler nie bei mir gesucht. Schuld waren immer die anderen: die Trainer, die Mitspieler, der Ball, der Platz. Wenn ein Pass nicht angekommen ist, ist der Spieler falsch gelaufen."

Im Winter 2016 verließ er die Bayern auf eigenen Wunsch, da er seiner Ansicht nach auf zu wenige Einsatzzeiten kam. Im Nachhinein sieht er "die Flucht als großen Fehler" an. "Ich hätte ich erst mal vor der eigenen Haustüre kehren, hätte noch härter trainieren müssen. Aber ich konnte einfach nicht mehr bei Bayern sein."

Nach Rummenigges Campus-Versprechen: Diese Talente verpassten den Durchbruch beim FC Bayern © imago images 1/22 "Ich sage heute voraus: In den nächsten zwei Jahren werden Spieler nach oben kommen aus dem Campus." Rummenigge glaubt fest daran, dass Alaba bald nicht mehr das letzte Talent beim FC Bayern sein wird, das den Durchbruch schaffte. © getty 2/22 Flick lässt immer wieder Nachwuchsspieler bei den Profis mittrainieren oder auch spielen: Batista-Meier (18), Zirkzee (18, im Bild), Singh (20) oder Dajaku (18). Der FC Bayern ist jedoch für seine geringe Durchlässigkeit von Talenten bekannt. © getty 3/22 Wir blicken auf die jungen Stars, denen der Durchbruch beim Rekordmeister verwehrt blieb. © getty 4/22 Renato Sanches - 7/2017 bis 8/2017 und 6/2018 bis 8/2019 - aktueller Verein: OSC Lille. © getty 5/22 Gianluca Gaudino - 07/2011 bis 01/2016 (ab 2014 Teil der Profimannschaft) - aktueller Verein: Young Boys Bern. © getty 6/22 Alexander Baumjohann - 07/2009 bis 01/2010 - aktueller Verein: Sydney FC. © getty 7/22 Breno - 01/2008 bis 01/2010 und 07/2010 bis 7/2012 - aktueller Verein: Vasco da Gama. © getty 8/22 Jan Kirchhoff - 7/2013 bis 12/2013 und 6/2015 bis 1/2016 - aktueller Verein: KFC Uerdingen. © getty 9/22 Jan Schlaudraff - 7/2007 bis 6/2008 - Karriereende. © getty 10/22 Jose Ernesto Sosa - 7/2007 bis 10/2009 und 6/2010 bis 8/2010 - aktueller Verein: Trabzonspor. © getty 11/22 Julian Green - 1/2014 bis 9/2014 und 6/2015 bis 12/2015 - aktueller Verein: Greuther Fürth. © getty 12/22 Julio dos Santos - 1/2006 bis 1/2007 - aktueller Verein: Club Cerro Porteno. © getty 13/22 Marcell Jansen - 7/2007 bis 8/2008 - Karriereende. © getty 14/22 Mehmet Ekici - 2/2010 bis 7/2010 - aktueller Verein: Fenerbahce. © getty 15/22 Mitchell Weiser - 7/2012 bis 1/2013 und 7/2013 bis 7/2015 - aktueller Verein: Bayer Leverkusen. © getty 16/22 Nils Petersen - 7/2011 bis 7/2012 - aktueller Verein: SC Freiburg. © getty 17/22 Pierre-Emile Höjbjerg - 7/2013 bis 1/2015 - aktueller Verein: FC Southampton. © getty 18/22 Sinan Kurt - 8/2014 bis 1/2016 - aktuell vereinslos. © getty 19/22 Takashi Usami - 7/2011 bis 6/2012 - aktueller Verein: Gamba Osaka. © getty 20/22 Rouven Sattelmaier - 7/2010 bis 7/2012 - Karriereende. © getty 21/22 Thomas Kraft - 7/2008 bis 7/2011 - aktueller Verein: Hertha BSC. © getty 22/22 Michael Rensing - 7/2003 bis 7/2010 - aktueller Verein: Fortuna Düsseldorf.

Scholl: "Vom Talent her müsste ich viel höher spielen"

Nach zweieinhalb Jahren in der Regionalliga Nordost bei Wacker Nordhausen ist Scholl nach München zurückgekehrt. Aktuell steht er beim VfR Garching in der Regionalliga Bayern unter Vertrag.

Den Traum von einer Karriere im höherklassigen Bereich hat der Mittelfeldspieler aber noch nicht aufgegeben: "Ich weiß, dass ich vom Talent her viel höher spielen muss. Ich kämpfe immer noch für dieses Ziel. Vor allem, weil ich immer noch an meine Qualität glaube. Keiner schießt in der Regionalliga bessere Freistöße als ich", sagte Scholl.