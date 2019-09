Oliver Glasner im "kicker meets DAZN - Der Fußball Podcast": "Wir kannten unseren Gegner nicht"

Nach gut dreieinhalb Jahren Abwesenheit präsentiert sich der VfL Wolfsburg am Donnerstag wieder auf der europäischen Fußballbühne. Zum Auftakt der Gruppenphase der Europa League empfangen die Wölfe PFK Oleksandrija aus der Ukraine (ab 18.40 Uhr live auf DAZN).

Vor der Partie äußerte sich VfL-Trainer Oliver Glasner bei "kicker meets DAZN - Der Fußball Podcast" auf SPOX und Goal über den unbekannten Gegner PFK Oleksandrija, die derzeitige Schwäche im Wolfsburger Spiel und den "extrem ehrgeizigen" Wout Weghorst. Die komplette Folge könnt Ihr euch hier anhören.

Oliver Glasner über ...

... die Vorfreude auf den Europapokal-Abend: "Das wird für alle ein super schönes Gefühl. Denn das ist die Anerkennung für den gesamten Verein für die gezeigte Leistung in der letzten Saison. Und ich darf das Geschenk öffnen, obwohl ich nichts dazu getan habe. Es ist zwar noch nicht wieder die Champions League, aber wir spielen international. Wir freuen uns alle riesig auf diese Partie."

... den Gegner PFK Oleksandrija: "Wir kannten das Team vorher nicht. Aber sie sind letzte Saison in der Ukraine Dritter hinter Schachtar Donezk und Dynamo Kiew geworden. Das sind in Europa keine so schlechten Namen. Der eher unbekannte Name lässt deshalb keine Rückschlüsse auf die Qualität zu. Dennoch ist klar, dass wir zuhause auf Sieg spielen und alles daransetzen werden, zu gewinnen. Ein lockeres 5:0 oder 6:0 wird es aber nicht, denn die laufen nicht in Turnschuhen auf."

... die taktische Vorbereitung auf die Gäste: "Wir haben uns mit dem Trainerteam am Samstag das 2:0 in der Liga (gegen SK Dnipro-1, Anm. d. Red.) im Livestream angeschaut. Ich glaube, den Laptop müssen wir jetzt wegschmeißen, der ist versaut. Aber uns war wichtig, dass wir nochmal Bilder bekommen, und das hat auch gut funktioniert. Die Mannschaft ist sehr, sehr gut organisiert und agiert taktisch hervorragend. Sie ist laufstark und robust und daher unangenehm zu bespielen. Sie besitzen keine große individuelle Klasse, sind aber als Kollektiv unheimlich kompakt. Oleksandrija hatte vergangene Saison lange einen Gegentorschnitt von unter eins."

Der total bekloppte Ausspracheguide der UEFA zur neuen Saison: Hoover-diss und Goo-latch-ee! Alles klar? © getty/imago images 1/34 Zum Start der neuen Saison gibt es auch neue Kreationen aus dem UEFA-Sprachlabor. Dazu haben wir für Euch ein Best of der letzten Spielzeiten. Wir sagen nur: Linda Love!!! © getty/imago images 2/34 Hat ein Typ dieses Namens nicht den Hochsprung erfunden? Gut, den schrieb man jetzt anders, Leipzigs Spielmacher Emil Forsberg aber auch. © getty/imago images 3/34 Wie man einen so schönen Namen wie Gulacsi derart verunstalten kann ... © getty/imago images 4/34 Rumäniens Nationalkeeper Ciprian Tatarusanu ist neu bei Olympique Lyon. Ob die Aussprachehilfe wirklich hilft? © getty/imago images 5/34 Die gleiche Frage stellt sich auch hier. Grzegorz Krychowiak ist kein Name, den man mal so einfach über die Lippen bringt bzw. in die Tastatur knallt. © getty/imago images 6/34 Das muss sich ein Benedikt Höwedes nicht gefallen lassen! Was soll überhaupt ein Hoover-diss sein? Eine Schmähung von Staubsaugern oder Staudämmen, oder was? © getty/imago images 7/34 Donny van de Beek kann doch damit nicht gemeint sein. Oder etwa doch? © getty/imago images 8/34 Ja, so haben wir auch geguckt, lieber Hakim Ziyech. © getty/imago images 9/34 French for Runaways, also: Französisch zum Davonlaufen. Bayerns Neuzugang Michael Cuisance ist das nächste Opfer der UEFA-Schergen. © getty/imago images 10/34 Hey yo, wow what a name! © getty/imago images 11/34 Inter. Das reicht. Einfach nur Inter. Inter Mailand. © getty/imago images 12/34 Das hier steht für Roter Stern Belgrad, Bayerns Gruppengegner. Auch nicht einfacher als Crvena Zvezda auszusprechen, wie die Serben international genannt werden. © getty/spox 13/34 Jetzt geht's weiter mit ein paar echten Perlen vom letzten Update im Frühjahr. Also nicht wundern, wenn "Police-sick", "Ha-mess" und "Gree-ez-man" im falschen Trikot auftauchen und eine gewisse "Linda Love" mitwirkt. © getty 14/34 Serge Aurier: Wir bleiben bei S. Aurier, SAurier, Saurier! (Get it?). © getty 15/34 Paris St.-Germain: Oder wie der Franzose sagt ... © getty 16/34 Thomas Tuchel: Wie man spricht. © getty 17/34 Toni Kroos - Vorname: Townee. © getty 18/34 Gianluigi Buffon: Derartige Unmutsäußerungen hat der alte Mann aus Italien aber nun wirklich nicht verdient. © getty 19/34 Ilkay Gündogan: Ilk-eye Gun-doe-wan Kenobi würde gerne gegen das Imperium ran. © getty 20/34 Schen-snee? Das ist doch einfach falsch, oder wie? Der heißt doch Wojciech Szczesny, da kann man doch nicht Schen-snee draus machen! © getty 21/34 "Cheery, cheery, lady - going through a motion - love is where you find it - listen to your heart". Und jetzt alle! © getty 22/34 Gabriel Jesus: Wenn Jay-Z mal seine Karriere an den Nagel hängt, haben wir seinen legitimen Nachfolger schon gefunden! © getty 23/34 Victor Lindelöf: Nach ihrer Softcore-Erotik-Karriere in den 70er-Jahren nun erfolgreich für Manchester United in der Champions League tätig - Linda Love! © getty 24/34 "Gull" ist das englische Wort für Möwe. "To gull somebody" heißt: jemanden übertölpeln auf Deutsch. Wieder was gelernt. © getty 25/34 Giorgio Chiellini: Weeeeeeeeeeee! © getty 26/34 Das ist in der Tat ein wenig "sick". Die UEFA erwähnt übrigens noch, dass man Christian Pulisics Namen keineswegs Kroatisch aussprechen würde. © getty 27/34 Alter Hut, aber irgendwie immer noch gut. © getty 28/34 Mario Götze kann es nicht fassen. Die UEFA will, dass man unseren WM-Helden "Gert-ser" nennt. Skandal! © getty 29/34 Woo-cash? WOO-CASH? Halt Stopp! © getty 30/34 Come on, UEFA! Was soll das denn sein? Man stelle sich nur vor: Mein Name ist Bond. Ha-mess Bond. © getty 31/34 Immerhin hat die UEFA der etwas eigenen Aussprache von Joshua Rechnung getragen. © getty 32/34 Auf den Punkt! © getty 33/34 Transfergerücht: Der deutsche Rekordmeister ist hinter einem südkoreanischen Sturmjuwel her. Ach Quatsch, das soll laut UEFA Bayern München heißen. © getty 34/34 Wir sind uns ziemlich sicher, dass man "Griez" nicht auf zwei Silben streckt. Aber hey, just sayin'...

Oliver Glasner über Wout Weghorst: "Er ist extrem ehrgeizig"

... den bisherigen Saisonverlauf des VfL in der Bundesliga: "Wir sind noch ungeschlagen. Aber natürlich hätten wir auch gegen Paderborn und Düsseldorf gern insgesamt sechs Punkte geholt. Man muss aber immer den Spielverlauf sehen. Und da war ich nur in Düsseldorf mit der gezeigten Leistung unzufrieden. Aber meine Spieler sind zum Glück sehr selbstkritisch. Sie wissen, was sie besser machen müssen. Und sie wollen es besser machen."

... die derzeitige Schwäche im Wolfsburger Spiel: "Wir sind taktisch zwar gut abgesichert. Gegen Düsseldorf haben von den sieben Spielern aus der Viererkette und dem Dreier-Mittelfeld aber nur zwei Spieler eine positive Zweikampfbilanz aufgewiesen. Um es einfach auszudrücken: Wenn wir den langen Ball gewinnen, geht es gleich aufs gegnerische Tor, kann der gegnerische Stürmer den Ball behaupten und ablegen, rennen wir hinterher. Wir waren in Düsseldorf immer dran, aber nicht so konsequent, wie wir es können."

... die Treffsicherheit von Stürmer Wout Weghorst: "Wout ist ein Spieler, der eine unglaubliche Abschlussqualität hat, wenn er im Strafraum den Ball bekommt. Er hat immer ein gutes Gefühl, wo er sich hinbewegen muss, um in die torgefährlichen Situationen zu kommen. Dazu ist er extrem ehrgeizig. Wir haben ihm ein, zwei Dinge gesagt, in denen wir Verbesserungspotenzial sehen. Denn wir wollen ihn noch mehr in unser Spiel integrieren, damit er noch mehr Chancen bekommt. Er nimmt das an und versucht sehr akribisch, dieses in jeder Trainingseinheit und auch noch danach umzusetzen. Und wir bemerken Woche für Woche, wie er sich dabei steigert."