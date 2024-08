RB Salzburg vs. Twente Enschede heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Qualifikation im TV und Livestream?

In Österreich gibt es in Sachen Champions League vor allem eine Anlaufstelle: Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt fast alle Partien live und exklusiv in voller Länge, und dem ist auch heute so. Fünf Minuten vor dem Anpfiff, also um 20.40 Uhr beginnt dort die Übertragung.

Alternativ könnt Ihr das Programm auch im Livestream verfolgen. Diesen findet Ihr auf der Plattform Sky X.