Demir, Adamu & Co.: ÖFB-U21-Team startet mit namhaftem Kader in EURO-Quali

Am 8. Juni (19:10 Uhr, live ORF Sport+) startet die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch in der josko ARENA in Ried in die Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2023. Estland ist zu Gast im Innviertel.

Zuvor bestreitet das U21-Team am 4. Juni (19:10 Uhr, live ORF Sport+) ein freundschaftliches Länderspiel gegen die Slowakei.

Dabei vertraut Gregoritsch dem Stamm von Spielern, die bereits im März beim Lehrgang in Spanien mit dabei waren. Einzig Yusuf Demir kehrt zurück in den Kreis der U21. Er stand im März im Nationalteam-Kader von Teamchef Franco Foda.

"Das Ziel beim Lehrgang im März war es, ein Team zu finden. Wenn das dann so funktioniert, sich alle Spieler auf und neben dem Platz gut verstehen, man zwei Spiele souverän gewinnt und dabei zwölf Tore erzielt, dann gibt es für mich wenig Grund, an dem Team viel zu ändern. Alle Spieler haben meine Erwartungen erfüllt", sagt Gregoritsch.

Besonders die Vielzahl an hochtalentierten Innenverteidigern wurde von Gregoritsch beim ersten Lehrgang immer wieder betont. Nun kann er zum Quali-Start auf eine Offensive mit Romano Schmid, Yusuf Demir, Thierno Ballo und Junior Adamu zurückgreifen.

"Für mich als Teamchef ist es schön, wenn ich auf solche Spieler zurückgreifen kann. Das ist auch ein Qualitätsnachweis für die gute, strukturierte Ausbildung die Spieler in Österreich mitbekommen. Die U21 ist immer auch ein Maßstab, für die Nachwuchsarbeit im Land. Und wir sind aktuell die Nummer zehn der U21-Teams Europas. Da gibt es die großen Nationen, dahinter kommen aber schon wir und klopfen an. Diese Entwicklung ist sehr, sehr positiv und daran wollen wir anschließen", so Gregoritsch.

Der U21-Kader für die Spiele gegen Slowakei und Estland

TOR: HEDL Niklas (SK Rapid), LAWAL Tobias (LASK), STOLZ Franz (KSV 1919)

ABWEHR: AIWU Emanuel (FC Flyeralarm Admira), AUER Jonas (Viktoria Zizkov/CZE), DANILIUC Flavius (OGC Nizza/FRA), GEYRHOFER Niklas (SK Sturm Graz), GREIML Leo (SK Rapid), KLARER Christoph (Fortuna Düsseldorf/GER), NEMETH David (SK Sturm Graz), PRASS Alexander (FC Liefering), SULZBACHER Lukas (SK Rapid), WIMMER Patrick (FK Austria Wien)

MITTELFELD: BALLO Thierno (FC Chelsea/ENG), DEMAKU Vesel (FK Austria Wien), DEMIR Yusuf (SK Rapid), JUKIC Aleksandar (FK Austria Wien), SCHMID Romano (SV Werder Bremen/GER), SEIWALD Nicolas (FC Red Bull Salzburg), TAFERNER Matthäus (RZ Pellets WAC)

ANGRIFF: ADAMU Junior (FC St. Gallen/SUI), ANSELM Tobias (WSG Swarovski Tirol), KRONBERGER Luca (FC Flyeralarm Admira)

Auf Abruf: AFFENGRUBER David (FC Liefering), FADINGER Lukas (SV Licht-Loidl Lafnitz), FUCHSHOFER Marco (SK Rapid), GUTLBAUER Lukas (SV Guntamatic Ried), HAIDER Gabriel (TSG Hoffenheim/GER), JENCIRAGIC Belmin (Floridsdorfer AC), KADLEC Marco (FC Flyeralarm Admira), KELES Can (FK Austria Wien), KRIENZER Martin (SV Licht-Loidl Lafnitz), NASCHBERGER Johannes (WSG Swarovski Tirol), SABITZER Thomas (LASK), SCHUSTER Lion (SK Rapid), SHABANHAXHAJ Dardan (SK Sturm Graz), STRATZNIG Kai (RZ Pellets WAC) STRUNZ Oliver (SK Rapid), WUNSCH Nicholas (SK Rapid)