"Es macht allen wieder Spaß, dabei zu sein": DFB-Star lobt Atmosphäre unter Julian Nagelsmann

Kleindienst hofft auf WM-Teilnahme: "Der Weg dorthin ist noch sehr weit"

Kleindienst selbst schwebt gerade auf Wolke sieben, erzielte er jüngst beim fulminanten 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina in seinem dritten Länderspiel die Treffer eins und zwei. "Es ist für mich etwas ganz Besonderes, dass ich jetzt in diesem Kreis dabei sein darf", sagte der 29-Jährige: "Da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Gerade, weil ich ja auch nicht mehr in den jüngeren Jahren stecke."

Sich selbst beschreibt der Stürmer als "umgänglichen Charakter, der keine Probleme macht. Ich mach die Sachen, die mir der Trainer vorgibt, zu 100 Prozent - zumindest versuche ich es mit meinen Fähigkeiten." Kleindienst, der am Dienstag zum Abschluss der Nations-League-Vorrunde mit Deutschland in Budapest auf Ungarn trifft, sei "kein Filigrantechniker, aber wenn Einsatz und Intensität gefragt sind, kann ich gut helfen".

Eine Prognose in Richtung WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko will Kleindienst noch nicht wagen. "Natürlich ist es ein Traum von mir, bei der WM dabei zu sein", sagte der Gladbacher: "Aber der Weg dorthin ist noch sehr weit für mich."