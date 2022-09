Die Nations-League-Saison neigt sich dem Ende zu. Für das DFB-Team um Trainer Hansi Flick ist dabei noch nichts entschieden - nach wie vor ist der Einzug in die Endrunde möglich. Doch, wie genau schafft es Deutschland denn ins Final Four? SPOX liefert die Antworten.

Nach einer desolaten vergangenen Nations-League-Saison wollte das DFB-Team im Jahr 2021/22 wieder angreifen. Doch bereits nach der Auslosung der Vorrundengruppen machte sich Ernüchterung im Lager der deutschen Nationalmannschaft breit. Schließlich stand man niemandem Geringeren als den amtierenden EM-Finalisten aus Italien und England gegenüber.

Doch, wie der Fußball nun einmal so spielt, sollte es in der Gruppe C ganz anders kommen. Nicht die drei Topnationen würden das Geschehen bestimmen, sondern ausgerechnet Außenseiter Ungarn. Nach vier Spieltagen sind es ironischerweise sie, die von ganz oben grüßen. Für Kimmich und Co. ergibt sich nun eine ungewohnte, aber bei weitem nicht unmögliche Aufgabe: Die Rückeroberung der Tabellenführung von Ungarn.

Für Trainer Hansi Flick ist die Länderspielpause der "Startschuss Richtung WM". Tatsächlich rückt der Turnierauftakt in Katar immer näher. Würde man nicht ins Final Four einziehen, so hätte man sogar nur noch ein einziges Testspiel vor der Brust - am 16. November im Oman. Dementsprechend betonte der 47-Jährige, "wir müssen relativ schnell in den Turniermodus kommen und Leistung abrufen". Auch für die Wackelkandidaten im DFB-Kader ergibt sich wohl die letzte Chance, auf sich aufmerksam zu machen.

DFB-Team: So schafft es Deutschland ins Final-Four-Turnier der Nations League - Der Spielplan Deutschlands

Datum Begegnung Anpfiff Freitag, 23. September Deutschland vs. Ungarn 20.45 Uhr Montag, 26. September England vs. Deutschland 20.45 Uhr

Am "Turnier-im-Turnier", dem Final Four, nehmen jeweils die Tabellenersten aller Gruppen in Liga A teil. Diese vier Mannschaften stehen sich schließlich in der Endrunde gegenüber. Amtierender Sieger des Wettbewerbs ist Frankreich, das sich 2021 mit 2:1 gegen die Auswahl Spaniens durchsetzen konnte.

Deutlich weniger zufriedenstellend mutet da die Bilanz Deutschlands an: Noch nicht einmal gelang es dem DFB-Team, in jene Endrunde überhaupt nur einziehen. 2018 wurde man lediglich aufgrund einer Regeländerung vom Abstieg in Liga B bewahrt, 2020 folgte die peinliche 0:6-Pleite gegen Spanien. Nun will man also alte Fehler ausbügeln und die Delle in Flicks bisheriger Amtszeit korrigieren.

Alles, was Deutschland derzeit von einer Teilnahme am Final Four trennt, sind zwei Siege. Erst trifft man am Freitag auf den überraschenden Tabellenführer Ungarn, um nur wenige Tage später, am Montag, in England zu gastieren. Entscheidet die Mannschaft beide Spiele für sich, so ist der Gruppensieg sicher.

DFB-Team: So schafft es Deutschland ins Final-Four-Turnier der Nations League - Die Übertragung im TV und Livestream

Das erste Spiel des DFB-Teams, gegen Ungarn wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF übertragen. Um die Partie im Livestream zu verfolgen, müsst Ihr lediglich den Livestream in der hauseigenen Mediathek aufrufen. Das Montagsspiel gegen England zeigt dagegen Privatsender RTL.

Alle weiteren Infos zur Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

DFB-Team: So schafft es Deutschland ins Final-Four-Turnier der Nations League - Die Tabelle in Gruppe C

Rang Land Spiele Tore Punkte 1 Ungarn 4 7:3 7 2 Deutschland 4 8:5 6 3 Italien 4 5:7 5 4 England 4 1:6 2

