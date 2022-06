Nations League, Übertragung am Sonntag live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker

In der Nations League stehen am heutigen Sonntag erneut einige Duelle auf dem Spielplan. Wir liefern Euch alle Informationen zu den Übertragungen der Partien und erklären Euch wo Ihr die Spiele der Nations League heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 12. Juni, finden in der Nations League insgesamt neun Begegnungen statt. Die Mannschaften duellieren sich heute am 4. Spieltag der Nations League. Damit kommt es am heutigen Tag schon zu den ersten Rückspielen in der Gruppenphase des Wettbewerbs.

Nations League, Übertragung am Sonntag live im TV und Livestream - Matches und Ansetzungen

Den Auftakt an diesem Tag machen die Teams aus Nordirland und Zypern. In der Gruppe C2 befinden sich die Nationen mit einem Punkt auf den Plätzen drei und vier der Tabelle. Diesen Punkt holten sich Nordirland und Zypern im Hinspiel beim 0:0. Der Anpfiff der Partie ist um 15.00 Uhr.

Um 18.00 Uhr starten heute gleich drei Duelle in der Nations League. Das Nordduell in der Gruppe B4 zwischen Norwegen und Schweden ist das Highlight am frühen Abend. Um 18.00 Uhr beginnen ebenfalls die Spiele der Gruppe C4 zwischen Georgien und Bulgarien sowie zwischen Nordmazedonien und Gibraltar.

Am Abend um 20.45 Uhr kommt es mit der Partie zwischen Portugal und der Schweiz zu einem absoluten Topduell. Das Hinspiel in der Gruppe A2 war jedoch überraschend einseitig. Mit 4:0 fertigte Portugal das Team von Murat Yaki ab, Cristiano Ronaldo war dabei der Matchwinner für seine Elf. In der gleichen Gruppe sind heute zudem die Spanier gegen Tschechien im Einsatz. Bleibt Portugal ungeschlagen an Platz eins der Tabelle?

Nations League, Übertragung am Sonntag live im TV und Livestream - Matches und Ansetzungen im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe Sonntag, 12. Juni 2022 15.00 Uhr Nordirland Zypern C 2 Sonntag, 12. Juni 2022 18.00 Uhr Norwegen Schweden B 4 Sonntag, 12. Juni 2022 18.00 Uhr Georgien Bulgarien C 4 Sonntag, 12. Juni 2022 18.00 Uhr Nordmazedonien Gibraltar C 4 Sonntag, 12. Juni 2022 20.45 Uhr Spanien Tschechien A 2 Sonntag, 12. Juni 2022 20.45 Uhr Schweiz Portugal A 2 Sonntag, 12. Juni 2022 20.45 Uhr Griechenland Kosovo C 2 Sonntag, 12. Juni 2022 20.45 Uhr Slowenien Serbien B 4 Sonntag, 12. Juni 2022 20.45 Uhr Malta San Marino D 2

Nations League, Übertragung am Sonntag live im TV und Livestream

Im TV und Livestream zeigt am heutigen Sonntag DAZN die Nations League live und exklusiv. Alle Spiele seht Ihr auf DAZN heute live und in voller Länge im Livestream, einige Duelle zeigt DAZN zudem auf den linearen Sendern DAZN 1 und DAZN 2 im TV.

Nations League, Übertragung am Sonntag live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr heute ab 14.50 Uhr die Partie zwischen Nordirland und Zypern live und in voller Länge auf DAZN 1. Ebenfalls auf DAZN 1 seht Ihr heute ab 17.50 Uhr Norwegen vs. Schweden und ab 20.35 Uhr Portugal vs. Schweiz.

DAZN 2 überträgt das Duell zwischen Georgien und Bulgarien heute ab 17.45 Uhr. Die Partie zwischen Spanien und der Schweiz seht Ihr auf dem Kanal später am Abend ab 20.30 Uhr.

© getty Wie schlägt sich heute Erling Haaland mit Norwegen gegen Schweden?

Nations League, Übertragung am Sonntag live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sämtliche Spiele der Nations League am heutigen Tag zeigt DAZN live und vollumfänglich im Livestream. Die Begegnungen des 4. Spieltags beginnen um 15.00 Uhr. 18.00 Uhr und 20.45 Uhr. Den Livestream von DAZN könnt Ihr über Euren Laptop im Browser und ganz bequem mit Eurem Tablet oder Smartphone mit der DAZN-App verfolgen.

Ein Abonnement bei DAZN schlägt mit monatlichen 29,99 Euro oder jährlichen 274,99 Euro im Jahr zur Buche. Neben der Nations League seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Sporthighlights.

Nations League, Übertragung am Sonntag live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen: Die Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch alle Begegnungen der Nations League am heutigen Tag im Liveticker. Mit unseren Liveticker verpasst Ihr nichts von den Partien des Tages.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Nations League: Die Gruppe im Überblick

Gruppe A2

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Portugal 3 6 7 2 Spanien 3 1 5 3 Tschechien 3 -1 4 4 Schweiz 3 -6 0

Gruppe B4

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Norwegen 3 2 7 2 Serbien 3 3 6 3 Schweden 3 0 3 4 Slowenien 3 -5 1

Gruppe C2

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Griechenland 3 5 9 2 Kosovo 3 2 6 3 Nordirland 3 -2 1 4 Zypern 3 -5 1

Gruppe C4

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Georgien 3 10 9 2 Nordmazedonien 3 -1 4 3 Bulgarien 3 -3 2 4 Gibraltar 3 -6 1

Gruppe D2