Nations League, Übertragung am Mittwoch live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker

In der Nations League stehen heute wieder einige Duelle auf dem Programm. Hier liefern wir Euch alle Informationen zu den Begegnungen und Ihr erfahrt, wo Ihr die Übertragungen der Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem DAZN-Abo die Nations League live erleben!

In der UEFA Nations League finden am heutigen Abend insgesamt vier Partien statt. Jeweils zwei Duelle werden dabei in der Gruppe A4 und in der Gruppe B1 ausgetragen.

Nations League, Übertragung am Mittwoch live im TV und Livestream - Matches und Ansetzungen

Alle vier Begegnungen in der Nations League starten am heutigen Mittwochabend, den 8. Juni, um 20.45 Uhr. In der Liga A duellieren sich heute die Teams der Gruppe 4.

Die Niederlande trifft dabei auf Wales, das sich am vergangenen Wochenende für die WM 2022 in Katar qualifizieren konnte. Im Parallelspiel der Gruppe A4 trifft Polen, mit Noch-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, auf Belgien. Nach den Siegen am ersten Spieltag führen die Niederlande und Polen die Gruppe A4 an.

© getty Robert Lewandowski ist heute mit seinem Team gegen Belgien im Einsatz. Aktuell sorgt der Pole vor allem mit seinen Äußerungen abseits des Platzes für Schlagzeilen.

In der Liga B duellieren sich heute Abend die Mannschaften der Gruppe 1. Dabei kommt es unter anderem zur Partie zwischen Schottland und Armenien. Die Ukraine, die sich in der WM-Qualifikation am vergangenen Sonntag Wales geschlagen geben musste, trifft heute Abend auf Irland.

Für Schottland und die Ukraine sind die Partien die ersten Duelle in der Nations League. Armenien hingegen gewann die erste Gruppenpartie gegen Irland und steht damit an der Spitze der Gruppe B1.

Nations League, Übertragung am Mittwoch live im TV und Livestream - Die Matches im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe Mittwoch, 08. Juni 2022 20.45 Uhr Wales Niederlande A 4 Mittwoch, 08. Juni 2022 20.45 Uhr Belgien Polen A 4 Mittwoch, 08. Juni 2022 20.45 Uhr Schottland Armenien B 1 Mittwoch, 08. Juni 2022 20.45 Uhr Irland Ukraine B 1

Nations League, Übertragung am Mittwoch live im TV und Livestream

DAZN zeigt am heutigen Abend alle vier Nations-League-Spiele live und in voller Länge exklusiv im TV und im Livestream. Zwei der Partien seht Ihr dabei im TV auf DAZN 1 und DAZN 2. Im Livestream seht Ihr hingegen alle Partien des heutigen Abends live und vollumfänglich.

Nations League, Übertragung am Mittwoch live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Auf DAZN 1 seht Ihr heute Abend die Partie zwischen Belgien und Polen. Pünktlich zum Spielbeginn seht Ihr das Duell, welches heute für DAZN von Guido Hüsgen kommentiert wird, ab 20.45 Uhr.

Das Parallelspiel der Gruppe A4 zwischen Wales und den Niederlanden könnt Ihr im TV auf DAZN 2 ab 20.45 Uhr verfolgen. Chris Putz ist heute als Kommentator für dieses Spiel zuständig.

Nations League, Übertragung am Mittwoch live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream seht Ihr Belgien vs. Polen und Wales vs. Niederlanden bei DAZN ebenfalls live und vollumfänglich.

Die Partie zwischen Schottland und Armenien sowie zwischen Irland und der Ukraine könnt Ihr auf DAZN heute auch im Livestream erleben. Die Übertragungen der Spiele beginnen am heutigen Abend um 20.45 Uhr.

Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat. DAZN bietet auch ein Jahres-Abo an, welches mit 274,99 Euro zur Buche schlägt. Neben den Spielen der Nations League könnt Ihr auf DAZN auch die NBA, die NFL, die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Sporthighlights verfolgen.

Nations League, Übertragung am Mittwoch live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Nations League, Übertragung am Mittwoch im Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch die Nations-League-Partien am heutigen Abend in ausführlichen Liveticker. Alternativ könnt Ihr bei uns auch die Spiele in der Konferenz im Liveticker verfolgen.

Nations League, Übertragung am Mittwoch live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker - Die Gruppen im Überblick

Gruppe A4

Rang Mannschaft Spiele Differenz Punkte 1 Niederlande 1 3 3 2 Polen 1 1 3 3 Wales 1 -1 0 4 Belgien 1 -3 0

Gruppe B1