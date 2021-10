Wer zeigt / überträgt Halbfinale in der Nations League Italien vs. Spanien heute live im TV und Livestream?

Europameister Italien trifft heute im Halbfinale des Final Four der Nations League auf Spanien. Doch wer zeigt und überträgt das Spiel live im TV und Livestream? Die Antwort auf diese Frage erfahrt Ihr hier.

Mit dem Final Four der Nations League steht das nächste Fußball-Highlight des Jahres kurz bevor! Am heutigen Mittwoch, 6. Oktober, findet das erste Halbfinale statt. Im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion kämpfen um 21 Uhr Italien und Spanien um den Einzug ins Finale.

Die zweite Austragung der Nations League geht in die entscheidende Phase. Nach den Gruppenspielen, die alle noch im vergangenen Jahr gespielt wurden, standen die vier Gruppensieger der Liga A, als Final-Four-Teilnehmer fest. Neben Italien und Spanien sind dies noch Frankreich und Belgien. Diese beiden Top-Nationen im Fußball treffen am morgigen Donnerstag im zweiten Halbfinale aufeinander.

Italien gegen Spanien - war da nicht etwas vor gar nicht allzu langer Zeit? Richtig, bei der Europameisterschaft lieferten sich diese beiden Nationalteams ein denkwürdiges Halbfinale. Italien gewann im Elfmeterschießen und gewann einige Tage später auch den Titel. Heute hat Spanien die Chance zur Revanche gegen die inzwischen seit 36 Spielen ungeschlagenen Italiener.

Nations League, Final Four: Der Spielplan im Überblick

Runde Datum Anpfiff Ort Mannschaft 1 Mannschaft 2 Halbfinale Mittwoch, 6. Oktober 20.45 Uhr Mailand Italien Spanien Halbfinale Donnerstag, 7. Oktober 20.45 Uhr Turin Frankreich Belgien Spiel um Platz 3 Sonntag, 10. Oktober 15 Uhr Turin Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Finale Sonntag, 10. Oktober 20.45 Uhr Mailand Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

Wer zeigt / überträgt Halbfinale in der Nations League Italien vs. Spanien live im TV und Livestream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt so viel Livefußball wie kein anderer Anbieter! Kein Wunder also, dass auch das Halbfinale beim Final Four der Nations League heute nur bei DAZN live zu sehen ist. Das gilt übrigens auch für die weiteren drei Spiele des Finalturniers in den kommenden Tagen. Live im Free-TV ist Italien gegen Spanien heute also nicht zu sehen.

Kommentator Jan Platte und Experte Christian Bernhard sitzen für Euch heute beim ersten Halbfinale ab 20.45 Uhr am Mikrofon. Den Livestream könnt Ihr über dazn.com aber auch über die App auf allen erdenklichen internetfähigen Endgeräten (Handy, Tablet, SmartTV, Laptop, ..) abrufen.

Die nationalen Ligen haben zwar Pause, bei DAZN wird dennoch fast jeden Tag Fußball live gezeigt. Neben der Nations League steht in den kommenden Tagen die WM-Qualifikation im Fokus. Zahlreiche Spiele werden von DAZN exklusiv übertragen.

Nach dem Nationalmannschaftsfenster geht es beim "Netflix des Sports" mit den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, der Champions League - DAZN hält die Übertragungsrechte an fast allen Spielen - der Primera Division, Ligue 1 und Serie A weiter.

Und hier noch ein spezieller Tipp für Freunde des Boxens: DAZN zeigt den Mega-Fight zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder in der Nacht auf kommenden Sonntag exklusiv!

Ein DAZN-Abo ist zum monatlichen Preis von 14,99 Euro oder zum Jahrespreis von 149,99 Euro zu erhalten. Das Monatsabo ist jederzeit kündbar.

Halbfinale in der Nations League: Italien vs. Spanien heute im Liveticker

Kostenlos seid ihr mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX beim ersten Halbfinale des Final Four der Nations League dabei. Die perfekte Alternative für alle, die sich das Spiel nicht bei DAZN ansehen können!

Hier geht's zum Liveticker Italien - Spanien.

